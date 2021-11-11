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Ростовский спасатель пришел в приют и застрелил собаку. Его уволили

После стрельбы в собачьем приюте Ростовской области уволен сотрудник МЧС

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Сотрудник управления МЧС по Ростовской области убил одного пса и ранил второго на территории приюта. За это его уволили с работы.

РИА Новости со ссылкой на руководителя приюта «Дядя Феникс» 11 ноября сообщает, что сотрудник пришел к вольерам четыре дня назад. Он был вместе с приятелем и стрелял минимум дважды. Один пес погиб, второй ранен. По предварительной версии, свои действия он объяснил тем, что собаки якобы покусали его дочь.

В МЧС сочли его поведение несовместимым с кодексом чести спасателя и его уволили. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении.

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Комментарии (2)

07A
Он не знал Конституцию и сына ее, закона о Труде!!! Хомячки лихорадочно перерывают темники, звонят в Вильнюс, как осветить это пришествие?
vfhbr
Респект МЧС!!! Все правильно. В ваших рядах не место живодерам.
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