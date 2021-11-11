Ростовский спасатель пришел в приют и застрелил собаку. Его уволили

Сотрудник управления МЧС по Ростовской области убил одного пса и ранил второго на территории приюта. За это его уволили с работы.

РИА Новости со ссылкой на руководителя приюта «Дядя Феникс» 11 ноября сообщает, что сотрудник пришел к вольерам четыре дня назад. Он был вместе с приятелем и стрелял минимум дважды. Один пес погиб, второй ранен. По предварительной версии, свои действия он объяснил тем, что собаки якобы покусали его дочь.

В МЧС сочли его поведение несовместимым с кодексом чести спасателя и его уволили. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении.