Еда как спасение от осенней хандры. Посмотрите, как харза Катрина добывает сладкое

Хищница семейства куньих из Ленинградского зоопарка любит сладкое и, похоже, придерживается принципа, что единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему. При всём желании это не всегда просто.

Битву харзы Катрины за сладкое 11 ноября зверинец показал в соцсетях. Хищница сражается за любимое лакомство — сдобренный орехами изюм, который немилосердно спрятали от неё в пятилитровую бутылку. «Задача стояла непростая — вытащить вкусности из горлышка бутылки или опрокинуть ёмкость и высыпать содержимое на землю», — рассказывают в зоопарке.