Еда как спасение от осенней хандры. Посмотрите, как харза Катрина добывает сладкое

Хищница семейства куньих из Ленинградского зоопарка любит сладкое и, похоже, придерживается принципа, что единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему. При всём желании это не всегда просто.
Битву харзы Катрины за сладкое 11 ноября зверинец показал в соцсетях. Хищница сражается за любимое лакомство — сдобренный орехами изюм, который немилосердно спрятали от неё в пятилитровую бутылку. «Задача стояла непростая — вытащить вкусности из горлышка бутылки или опрокинуть ёмкость и высыпать содержимое на землю», — рассказывают в зоопарке.
Автор: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК
Такую же игру предложили второму представителю вида Сильверу, но биться с бутылкой он не стал. Утверждают, что его любовь к изюму так же сильна, но скромность её всё же победила. Спойлер: вкусности получили все.
Харза — самый крупный представитель рода куниц, зверьки яростно красивы и так же активны. Катрина полностью оправдывает характеристику вида, даже имя ей дали в честь урагана. В Ленинградском зоопарке она обитает более пяти лет, и смотрители прекрасно знают, что ей лучше не давать скучать. В противном случае есть риск снова чинить вольер и ловить Катрину где-нибудь в районе Мюзик-холла.