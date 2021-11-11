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Еда как спасение от осенней хандры. Посмотрите, как харза Катрина добывает сладкое

Зоопарк показал, как харзы живут в Петербурге

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Хищница семейства куньих из Ленинградского зоопарка любит сладкое и, похоже, придерживается принципа, что единственный способ избавиться от искушения — поддаться ему. При всём желании это не всегда просто.

Битву харзы Катрины за сладкое 11 ноября зверинец показал в соцсетях. Хищница сражается за любимое лакомство — сдобренный орехами изюм, который немилосердно спрятали от неё в пятилитровую бутылку. «Задача стояла непростая — вытащить вкусности из горлышка бутылки или опрокинуть ёмкость и высыпать содержимое на землю», — рассказывают в зоопарке.

Автор: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Такую же игру предложили второму представителю вида Сильверу, но биться с бутылкой он не стал. Утверждают, что его любовь к изюму так же сильна, но скромность её всё же победила. Спойлер: вкусности получили все.

Харза — самый крупный представитель рода куниц, зверьки яростно красивы и так же активны. Катрина полностью оправдывает характеристику вида, даже имя ей дали в честь урагана. В Ленинградском зоопарке она обитает более пяти лет, и смотрители прекрасно знают, что ей лучше не давать скучать. В противном случае есть риск снова чинить вольер и ловить Катрину где-нибудь в районе Мюзик-холла.

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