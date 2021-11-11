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Страшно красиво. В Австралии за день зафиксировали более миллиона молний

Более миллиона ударов молний было замечено за сутки в Австралии

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За день в центральной и восточной Австралии зафиксировали 1,37 миллиона разрядов молний, — сообщает 11 ноября телеканал 9news.

Австралия столкнулась с сильнейшими за последние 20 лет ливнями.

Из-за вышедших из берегов рек дороги оказались размыты в Станторпе и Квинсленде. Штат Новый Южный Уэльс до сих пор борется с последствиями наводнения.

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Комментарии (1)

ЕнотПотоскун
Да, русский язык красив и богат. Ну как иностранец поймёт "страшно красивое", для него либо страшно, либо красивое.
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