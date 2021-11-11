Страшно красиво. В Австралии за день зафиксировали более миллиона молний

За день в центральной и восточной Австралии зафиксировали 1,37 миллиона разрядов молний, — сообщает 11 ноября телеканал 9news.
#Australia has experienced the worst rainfall in 20 years. During the thunderstorm, which unfolded over most of the country, 1.37 million lightning struck. pic.twitter.com/TFHKgn0ecb— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) November 11, 2021
Австралия столкнулась с сильнейшими за последние 20 лет ливнями.
Из-за вышедших из берегов рек дороги оказались размыты в Станторпе и Квинсленде. Штат Новый Южный Уэльс до сих пор борется с последствиями наводнения.