В деле преподавателя МГУ и ВШЭ появилась вторая жертва. Ему вменяют растление детей в Подмосковье

Следствие просит продлить содержание под стражей преподавателя математики Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ Евгения Золина. Ему добавили второй эпизод сексуального насилия над детьми.



Как следует из картотеки Мещанского суда Москвы, заседание о продлении меры пресечения Золину назначено на 11 ноября, он под арестом. Заключить фигуранта под стражу следствие просило в сентябре: 17-го числа зарегистрирован материал по части 4 статьи 132 УК, в тот же день суд удовлетворил ходатайство.

К продлению в деле появился второй эпизод с той же квалификацией — «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». По версии следствия, девочки 6 и 12 лет подверглись домогательствам в квартире преподавателя в Подмосковье в январе и июле, пишет РИА «Новости». Фигурант вину отрицает.