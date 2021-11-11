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В деле преподавателя МГУ и ВШЭ появилась вторая жертва. Ему вменяют растление детей в Подмосковье

Преподававшего в МГУ и ВШЭ Золина арестовали по делу о педофилии в Москве

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Следствие просит продлить содержание под стражей преподавателя математики Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ Евгения Золина. Ему добавили второй эпизод сексуального насилия над детьми.

Как следует из картотеки Мещанского суда Москвы, заседание о продлении меры пресечения Золину назначено на 11 ноября, он под арестом. Заключить фигуранта под стражу следствие просило в сентябре: 17-го числа зарегистрирован материал по части 4 статьи 132 УК, в тот же день суд удовлетворил ходатайство.

К продлению в деле появился второй эпизод с той же квалификацией — «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». По версии следствия, девочки 6 и 12 лет подверглись домогательствам в квартире преподавателя в Подмосковье в январе и июле, пишет РИА «Новости». Фигурант вину отрицает.

Золину 46 лет, до недавнего времени он занимал должность старшего научного сотрудника кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ. В ВШЭ работал на кафедре математической логики и теории алгоритмов. Автор шести учебных курсов. На сайте ВШЭ указано, что у Золина 15-летний научно-педагогический стаж.

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