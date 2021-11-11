Льготные 70 миллиардов. Бизнес встал в очередь за новыми кредитами под 3% и пожалел, что не взял старые

Фото: Кирилл Кухмарь/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Банки отчитались о приеме заявок на льготные кредиты для бизнеса по программе ФОТ 3.0, введенной из-за ноябрьских нерабочих дней. За первую неделю 29 из них уже получили запросы на сумму более 71 млрд рублей, но дешевые заемные деньги достанутся далеко не всем. Предприниматели столкнулись с массовыми отказами по множеству критериев, основным из которых, похоже, стало их нежелание участвовать в предыдущей программе ФОТ 2.0.

ФОТ 3.0 — новая программа льготного кредитования бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса и его последствий. К ним относятся общепит, фитнес-центры, турагентства, гостиницы, музеи, кинотеатры и многие другие. По условиям организация или предприниматель могут получить кредит в размере умноженного на 12 месяцев МРОТ на каждого сотрудника под 3% годовых, при этом первые полгода выплачивать ничего не нужно. Льготная ставка сохранится, если предприятие сохранит 90% численности сотрудников. Если нет — ставка поднимется до рыночных 10% годовых. Отчет придется давать ежемесячно, банки будут проверять данные с помощью информационного сервиса ФНС.



При этом заемщик должен быть участником ФОТ 2:0 или зарегистрированным в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года и при этом соответствовать условиям программы. Правительство планирует охватить ею 1,2 млн человек.

Программа будет действовать с 30 октября по 30 декабря. За первую неделю работы 29 российских банков получили около 16,5 тыс. заявок от бизнеса на льготные кредиты на сумму более 71 млрд рублей, следует из сообщения вице-премьера Андрея Белоусова.

«Ряд банков объявили предварительный приём заявок ещё в конце октября, что позволило им к настоящему моменту выдать предпринимателям уже порядка 1 млрд рублей», — отметили в пресс-службе правительства.

Большинство заявок (55 млрд из озвученных 70 млрд) приходится на два крупнейших банка. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ВТБ, с 25 октября банк получил более 2,1 тыс. заявок на общую сумму 15 млрд рублей. В Сбер, по данным на 8 ноября, поступило 14 тыс. заявок на сумму более 40 млрд рублей. Из них более 3,8 тыс. на 8,9 млрд рублей уже одобрены. «В период пандемии Сбербанк стал одним из ключевых партнёров льготных программ с господдержкой для малого бизнеса», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе банка. В среднем клиенты попросили у кредитной организации в долг 2,8 млн рублей.



«В Сбере также есть собственные программы для поддержки малого бизнеса, в частности программа упрощенной реструктуризации кредитов для компаний малого бизнеса, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях, — отметили в пресс-службе. — В период нерабочих дней банк не повышает процентные ставки клиентам и не выставляет неустойки за нарушение условий кредитных договоров. Также банк готов не снижать лимиты овердрафтов в течение четвертого квартала текущего года клиентам пострадавших отраслей, если оборотов в нерабочие дни не было».

Другие российские банки тоже начали прием заявок. «Альфа-банк активно участвует во всех мерах господдержки предпринимателей. Мы понимаем, что во время нового локдауна такая поддержка особенно актуальна. Льготный кредит с отсрочкой на полгода поможет бизнесу преодолеть финансовые трудности, вызванные локдауном, и сохранить штат сотрудников», — сообщил «Фонтанке» член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-банка Денис Осин.

Однако «ситуация по ФОТ 3.0 складывается нерадостная», написала общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова. Как следует из результатов опроса в ее Telegram-канале, пока кредиты одобрены меньшинству просителей, а почти половина предпринимателей даже не стала подавать на них документы.



К 12:30 11 ноября в опросе приняли участие 1112 пользователей, 70% из них отметили, что являются представителями бизнеса. Почти 50% предпринимателей категорично заявили: «Не подавал [документы на ФОТ 3.0] и не буду». Среди оставшихся лишь 11% получили меру поддержки, у 37% документы находятся на рассмотрении, остальные 52% получили отказы по разным причинам. Самые частые из них — неподходящий ОКВЭД и отсутствие кредитной истории по ФОТ 2.0.

«Москва. 3 банка — отказ. Не брали ФОТ 2.0 и созданы ранее июля 2020-го, хотя находимся в перечне пострадавших ОКВЭД. Менеджер банка по секрету пошептала, что одобренных кредитов 0,5%. Так как многие предпочитали не брать ФОТ 2.0. В результате этот шаг сыграл против нас. Абсурд как он есть», — делятся болью в комментариях предприниматели.

«Многие же не могли воспользоваться программой в 2020 году, у кого ОКВЭД не попал под эту программу. Потом предприниматели массово ринулись приводить ОКВЭДы в порядок. Сейчас их ОКВЭД подходит под эту программу, они подают, но им опять же отказ, так как они не были участниками в прошлом году, хотя потребность у них есть», — объяснила суть одной из распространенных проблем омбудсмен Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты в Петербурге, гендиректор сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Like» Ляля Садыкова. Она добавила, что на круглом столе у премьера Белоусова было обещано, что такие предпринимателя смогут воспользоваться программой.



Другие предприниматели лишились льготных условий ФОТ 2.0, полностью выплатили кредит по коммерческой ставке, подались на ФОТ 3.0, но получили отказ, поскольку банк посчитал их непорядочными заемщиками. Также часто причиной для отказа становятся спорные задолженности по налогам и просрочки, отметила представитель ассоциации.

Судя по цифрам, в Петербурге запрос на ФОТ 3.0 пока невелик. ВТБ, по данным на 10 ноября, принял более 70 заявок в городе и области на общую сумму около 390 млн рублей. В среднем предприниматели запросили по 5,4 млн рублей на каждого. Сбер получил около 2 тыс. заявок от предпринимателей Северо-Запада на сумму 5 млрд рублей. Около 30% (600 заявок) из них приходятся на Петербург.

«В первую волну получили несколько льготных кредитов. Не уверен, что ФОТ 2.0. Вроде программы 696 и 279. Сложность в получении тогда больше зависела от банка, в Сбербанке было сложно, а например, в ВТБ — без проблем. Сейчас не подавались, финансовая помощь не нужна», — рассказал «Фонтанке» глава крупной сети автосалонов «Автополе» Сергей Моренков.



По мнению Садыковой, небольшой объем обращений на ФОТ 3.0 может быть связан с тем, что предприниматели подают заявку, в устной форме получают отказ по формальным причинам и опускают руки.

«Нужно выждать момент. Я думаю, и банки выжидают каких-то разъяснений, потому вопросов на сегодня больше, чем ответов, — отметила она. — Мы в первую очередь хотели бы получить разъяснения от правительства, как они это видели. Потому что у нас всегда на бумаге одно, а как доходит до реализации, получается не совсем то, что подразумевали, к сожалению».

«Поддержка малого и среднего бизнеса — стратегическая задача ВТБ. Мы внимательно следим за ситуацией в этом сегменте. В большинстве своем наши клиенты смогли адаптироваться к работе в новых условиях, однако ряд отраслей нуждается в дополнительных мерах поддержки. Поэтому мы готовы обеспечить участие в программе всем петербургским и областным предпринимателям, которые обратятся в банк и будут соответствовать условиям программы и требованиям банка», — заверил «Фонтанку» Максим Кущ, начальник управления по Петербургу и Ленобласти департамента регионального корпоративного бизнеса ВТБ.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

