На Чудском озере нашли стену средневековой крепости. До этого считали, что она на дне

Как рассказал начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, остатки сгоревших северной и южной стен крепости Кобылье Городище в Гдовском районе нашёл в 1950-х годах ленинградский археолог Павел Раппопорт. «Это две параллельные бревенчатые стены, соединенные между собой. Расстояние между ними было от метра до полутора метров, а свободное пространство забито камнем и песком», — пояснил Михайлов.

Западная стена крепости считалась полностью утраченной. Она шла по самому берега озера, а за прошедшие века береговая линия подвинулась. Но сейчас её сгоревшие остатки откопали в ходе охранных археологических работ, которые ведутся в связи с реконструкцией храма Михаила Архангела. Там же нашли остатки оконного стекла, которое в те времена было дорогим, фрагменты бронзовых украшений, железные гвозди, ножи, скобы, монеты, битую посуду, кости животных. Некоторые вещи — родом из Ливонии и Германии.



«Теперь мы получили информацию о том, как выглядело сооружение и какие у него были параметры. Объем работ достаточно большой, так что у нас еще много интересного впереди», — подчеркнул Михайлов.

