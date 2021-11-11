На Чудском озере нашли стену средневековой крепости. До этого считали, что она на дне

На берегу Чудского озера археологи обнаружили западную стену крепости Кобылье Городище XV века. Об этом 11 ноября сообщает «Интерфакс».
Как рассказал начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, остатки сгоревших северной и южной стен крепости Кобылье Городище в Гдовском районе нашёл в 1950-х годах ленинградский археолог Павел Раппопорт. «Это две параллельные бревенчатые стены, соединенные между собой. Расстояние между ними было от метра до полутора метров, а свободное пространство забито камнем и песком», — пояснил Михайлов.
Западная стена крепости считалась полностью утраченной. Она шла по самому берега озера, а за прошедшие века береговая линия подвинулась. Но сейчас её сгоревшие остатки откопали в ходе охранных археологических работ, которые ведутся в связи с реконструкцией храма Михаила Архангела. Там же нашли остатки оконного стекла, которое в те времена было дорогим, фрагменты бронзовых украшений, железные гвозди, ножи, скобы, монеты, битую посуду, кости животных. Некоторые вещи — родом из Ливонии и Германии.
«Теперь мы получили информацию о том, как выглядело сооружение и какие у него были параметры. Объем работ достаточно большой, так что у нас еще много интересного впереди», — подчеркнул Михайлов.