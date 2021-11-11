FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

На Чудском озере нашли стену средневековой крепости. До этого считали, что она на дне

Археологи сделали открытие в крепости Кобылье Городище

0
Печать

На берегу Чудского озера археологи обнаружили западную стену крепости Кобылье Городище XV века. Об этом 11 ноября сообщает «Интерфакс».

Как рассказал начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов, остатки сгоревших северной и южной стен крепости Кобылье Городище в Гдовском районе нашёл в 1950-х годах ленинградский археолог Павел Раппопорт. «Это две параллельные бревенчатые стены, соединенные между собой. Расстояние между ними было от метра до полутора метров, а свободное пространство забито камнем и песком», — пояснил Михайлов.

Западная стена крепости считалась полностью утраченной. Она шла по самому берега озера, а за прошедшие века береговая линия подвинулась. Но сейчас её сгоревшие остатки откопали в ходе охранных археологических работ, которые ведутся в связи с реконструкцией храма Михаила Архангела. Там же нашли остатки оконного стекла, которое в те времена было дорогим, фрагменты бронзовых украшений, железные гвозди, ножи, скобы, монеты, битую посуду, кости животных. Некоторые вещи — родом из Ливонии и Германии.

«Теперь мы получили информацию о том, как выглядело сооружение и какие у него были параметры. Объем работ достаточно большой, так что у нас еще много интересного впереди», — подчеркнул Михайлов.

Крепость Кобылье Городище псковичи поставили в 1462 году. При первом упоминании в летописи ее называли «Новый городок» над Великим (Чудским) озером. Крепость, возможно, была наследницей более ранней фортификации. Тогда же, в 1462 году, в крепости построили церковь Михаила Архангела. Уже в 1463 году Кобылье Городище пытались взять немцы. Псковская рать смогла отразить эту атаку, но 5 марта (по старому стилю) 1480 года крепость и церковь были полностью сожжены немцами.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний