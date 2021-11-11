Как говорится в опубликованной 11 ноября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга поступили 440 пациентов. Всего в больницах на лечении находятся
За минувшие сутки первично были вакцинированы
В Петербурге за сутки увезли в больницы 440 человек с ковидом и пневмониями
Число госпитализаций в Петербурге с коронавирусом и пневмониями остается высоким — за минувшие сутки в больницы увезли почти четыре с половиной сотни человек, следует из статистики Смольного.
Как говорится в опубликованной 11 ноября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга поступили 440 пациентов. Всего в больницах на лечении находятся
За минувшие сутки первично были вакцинированы
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