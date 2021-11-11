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В Петербурге за сутки увезли в больницы 440 человек с ковидом и пневмониями

Число госпитализаций в Петербурге с коронавирусом и пневмониями остается высоким — за минувшие сутки в больницы увезли почти четыре с половиной сотни человек, следует из статистики Смольного.

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Как говорится в опубликованной 11 ноября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга поступили 440 пациентов. Всего в больницах на лечении находятся 7 818 больных. Из них 712 — в реанимации, а 374 подключены к ИВЛ. Еще 41 225 петербуржцев находятся на амбулаторном лечении дома.

За минувшие сутки первично были вакцинированы 12 959 человек. Закончили цикл 11 836. Всего с начала кампании полностью привиты 1,97 млн жителей Петербурга. В запасе еще 655 тысяч доз.

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Комментарии (5)

ivan5_5e4d10fe646f6
Уверен этo всё непривитые. Вакцина нужна каждoму чтoбы не бoлеть.
Gilka
т.е. снижение во всю, пару недель назад около 9000 тысяч в больницах были.
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