В Петербурге за сутки увезли в больницы 440 человек с ковидом и пневмониями

Как говорится в опубликованной 11 ноября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в коронавирусные больницы Петербурга поступили 440 пациентов. Всего в больницах на лечении находятся 7 818 больных. Из них 712 — в реанимации, а 374 подключены к ИВЛ. Еще 41 225 петербуржцев находятся на амбулаторном лечении дома.



За минувшие сутки первично были вакцинированы 12 959 человек. Закончили цикл 11 836 . Всего с начала кампании полностью привиты 1,97 млн жителей Петербурга. В запасе еще 655 тысяч доз.

