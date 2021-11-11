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На Кораблестроителей «Сузуки» протащил мальчика на самокате пятьдесят метров. Ребенок встал, отряхнулся и убежал

Подростка на самокате сбили на улице Кораблестроителей

Школьника, попавшего под колеса машины на Васильевском острове, ищут сотрудники ГИБДД.

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Как рассказывают 11 ноября очевидцы в соцсетях, ДТП произошло около 8 утра. Автомобиль «Сузуки», за рулем которого находился немолодой мужчина, начал движение на загоревшийся для машин зеленый. В этот момент мальчик, на вид лет 10, решил проскочить через пешеходный переход. И попал под колеса. Затормозить машина смогла лишь метров через 50, а потом водителю пришлось сдавать назад, чтобы ребенок смог выбраться из-под капота. На пешеходном переходе остался сиротливый самокат.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД, наезд произошел в 07:56 у дома 31/3 по улице Кораблестроителей. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции никого не обнаружили. Очевидцы рассказали, что ребенок после наезда встал и убежал.

В полицию заявлений и телефонограмм из больниц не поступало.

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Комментарии (8)

Maik5
Самокат заканчивал движение. Рано авто начал ехать. Водила виноват.
266612307
Где увидели ул Кораблестроителей?
Это улица Наличная 51, прямо напротив универсама
Не удивительно что дпс никого не обнаружили, так как приехали на другой адрес
Владислав М
Авторы статьи вообще своё видео смотрели? Автомобиль начал движение и пересёк стоп-линию на запрещающий сигнал светофора. Да и в любом случае он обязан был пропустить завершающего переезд проезжей части пешехода на самокате.
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