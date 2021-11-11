На Кораблестроителей «Сузуки» протащил мальчика на самокате пятьдесят метров. Ребенок встал, отряхнулся и убежал

Как рассказывают 11 ноября очевидцы в соцсетях, ДТП произошло около 8 утра. Автомобиль «Сузуки», за рулем которого находился немолодой мужчина, начал движение на загоревшийся для машин зеленый. В этот момент мальчик, на вид лет 10, решил проскочить через пешеходный переход. И попал под колеса. Затормозить машина смогла лишь метров через 50, а потом водителю пришлось сдавать назад, чтобы ребенок смог выбраться из-под капота. На пешеходном переходе остался сиротливый самокат.
Как уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД, наезд произошел в 07:56 у дома 31/3 по улице Кораблестроителей. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции никого не обнаружили. Очевидцы рассказали, что ребенок после наезда встал и убежал.
В полицию заявлений и телефонограмм из больниц не поступало.