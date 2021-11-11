Цвета настроения — золотой, красный, синий. Петербуржцев приглашают на выставку особой художницы

Катерина Новицкая родилась и живет в Санкт-Петербурге, занимается живописью с 12 лет. Катя — особый ребёнок. Она не говорит и не ходит самостоятельно, но это не мешает ей быть в диалоге с миром. Свои эмоции и чувства, видение окружающего мира она умело передаёт через цвет и экспрессию красок. В начале своего творческого пути Катя писала гуашью, а позднее обратилась к акриловым краскам. У неё нет специального художественного образования, но колористические решения и импровизация цвета в её работах впечатляют как простых зрителей, так и представителей профессионального художественного сообщества.
Сегодня Катя является молодой художницей и учится в специализированной школе. У неё уже было несколько персональных выставок на разных площадках Санкт-Петербурга. Критики единодушно отметили, что для зрителя работы Кати — это погружение в мир интуитивных движений кисти и души. В то время как для самой художницы это наиболее доступный способ запечатлеть личное бытие и вместе с тем прямая реализация внутренней свободы.
Персональная выставка Катерины Новицкой продолжит осеннюю серию экспозиций молодых художников в DiDi Gallery в рамках проекта Untitled. В экспозиции будут представлены более двадцати холстов, выполненных в абстрактной манере и переливающихся золотым, синим, красным и прочими настроениями.
«Untitled — так обычно подписывают произведения, не имеющие названия или не названные художником сознательно. Однако что если автор в принципе не использует в своей коммуникации имена существительные, да и в целом речь, а взаимодействует с миром интуитивно и эмоционально, переводя чувства в экспрессивные всплески красок и динамичные абстрактные композиции? Именно в этом особенность нашего нового автора Катерины Новицкой, чей мир существует вне речи, его составляющие ею не названы, а значит, и не должны быть определены словами кураторов», — говорят организаторы выставки.
Проект Untitled призван обратить внимание на тех художников, которые не имеют возможности заявить о себе вербально, быть физически и социально активными в построении своей карьеры.
Смелость и упорство Кати, а также ещё десятков авторов, для работы которым нужны лишь особые условия и социальный проводник, вдохновили команду галереи на проведение в рамках выставки благотворительного онлайн-аукциона, где сотрутся границы и статусы, а останется только чистое искусство визави со своим зрителем и покупателем. Вырученные средства будут распределены между художниками и организациями, им помогающими, — студией «Перспективы», инклюзивными мастерскими «Простые вещи» и фондом «Антон тут рядом».
Выставка Катерины Новицкой пройдёт с 17 по 27 ноября по адресу: Большой проспект В.О., дом 62.
Вход свободный, но в связи с антиковидными ограничениями посещение галереи возможно по предварительной записи и с обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), а также при наличии QR-кода. Записаться можно по телефону +7 (921) 945–58–55 или по электронной почте: admin@didigallery.com.