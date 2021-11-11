Сибиряк зарубил топором приятеля во время ритуала по возвращению жены. Суд отправил его в колонию

Приволжский районный суд Астраханской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима жителя Красноярского края, убившего своего знакомого. Мужчина был зарублен во время особого оккультного ритуала, сообщает 11 ноября региональное СУ СК РФ.



Следствие уточняет, что житель Астрахани решил вернуть жену с помощью неких оккультных действий, для чего нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте. Вечером 26 апреля мужчина позвал знакомого сибиряка, и они вместе пошли в лесополосу за городом.

