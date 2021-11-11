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Сибиряк зарубил топором приятеля во время ритуала по возвращению жены. Суд отправил его в колонию

Житель Красноярского края приговорен к 9,5 года колонии за убийство во время ритуала

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Приволжский районный суд Астраханской области приговорил к 9,5 года колонии строгого режима жителя Красноярского края, убившего своего знакомого. Мужчина был зарублен во время особого оккультного ритуала, сообщает 11 ноября региональное СУ СК РФ.

Следствие уточняет, что житель Астрахани решил вернуть жену с помощью неких оккультных действий, для чего нужно было закопать их личные вещи в безлюдном месте. Вечером 26 апреля мужчина позвал знакомого сибиряка, и они вместе пошли в лесополосу за городом.

Во время выкапывания ямы знакомый начал глумиться над брошенным супругом, чем спровоцировал конфликт. Во время драки он несколько раз ударил топором астраханца, затем накрыл тело ветками и ушел.

«Приговором Приволжского районного суда Астраханской области мужчине назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации материального вреда в размере 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении СК.

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Комментарии (8)

СпортивнаяДевушка
А что жена-то - вернулась или нет?!
DmitriiPopov
Да плевать на сибиряка этого и приятеля его.
Главного в статье так и не написали.
Жена то вернулась?
zelf
Не уточнили, сколько при "обряде" эти два клоуна выжрали водки.
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