Из-за ковида Китай ввёл новые ограничения на ввоз пищевых товаров из России

Китайские власти в приграничных с Россией регионах вводят новые ограничения на импорт товаров. Причина — вспышка коронавируса. Об этом 11 ноября сообщает Торговое представительство РФ в КНР со ссылкой на местный штаб по борьбе с инфекцией.



Так, округ Хулун-Буир (Внутренняя Монголия) «для дальнейшего усиления контроля за импортируемыми продуктами питания холодовой цепи и товарами не холодовой цепи <...> приостанавливает импорт через пункты пропуска (включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска)».

