Из-за ковида Китай ввёл новые ограничения на ввоз пищевых товаров из России

Китайские власти в приграничных с Россией регионах вводят новые ограничения на импорт товаров. Причина — вспышка коронавируса. Об этом 11 ноября сообщает Торговое представительство РФ в КНР со ссылкой на местный штаб по борьбе с инфекцией.
Так, округ Хулун-Буир (Внутренняя Монголия) «для дальнейшего усиления контроля за импортируемыми продуктами питания холодовой цепи и товарами не холодовой цепи <...> приостанавливает импорт через пункты пропуска (включая аэропорты, морские порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска)».
Профильные ведомства должны оперативно взять на учет «предприятия и все виды рыночных субъектов, которые работают, транспортируют и продают импортные продукты питания холодовой цепи и товары не холодовой цепи». Ввезенные до 9 ноября товары могут поступать в продажу только после регистрации в соответствующих ведомствах, после получения документа о прохождении карантина, сертификата теста на нуклеиновую кислоту и сертификата по дезинфекции. Нарушителям грозят санкциями.
Власти города Суйфэньхэ на границе с Россией также потребовали ввести временные ограничения на ввоз расфасованных импортных продуктов питания, отмечается в сообщении.