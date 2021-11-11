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Обещала снять порчу и исчезла с деньгами. В Петербурге осудили колдунью-мошенницу

Петербурженку отправили в колонию за мошенничество под видом колдовства

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В Петербурге осудили предприимчивую «колдунью», которая пыталась нажиться на студентке под предлогом снятия порчи. Ее признали виновной в мошенничестве, сообщает 11 ноября пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что в марте женщина подошла к студентке на улице и попросила проводить до дома, сославшись на беременность. По дороге она заявила, что на девушку и ее семью навели порчу, и любезно вызвалась снять ее с помощью обрядов.

Для начала она попросила у студентки куриное яйцо, разбила его и сообщила, что первый ритуал завершен, а вот для второго потребуются деньги и драгоценности. Девушка отдала ей кольцо, серьги и 40 тысяч рублей, с которыми помощница и скрылась.

Теперь мошенница проведет год в колонии общего режима.

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Комментарии (1)

Kezevo
Сажать в таких случаях надо эту девушку!
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