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Без реестра и лес — не лес. «Русхимальянс» отбил у государства 55 гектаров в Усть-Луге

Любой лес перестает им быть, если в госреестре недвижимости появляется запись, что он — населенный пункт. Это ловко доказала компания «Газпрома».

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Фото: pixabay.com
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Департаменту лесного хозяйства по СЗФО (структура Федерального агентства лесного хозяйства — Рослесхоза) не удалось лишить ООО «Русхимальянс» 55 гектаров на берегу Финского залива в Усть-Луге. Строитель крупнейшего в России газохимического комплекса доказал, что в лесу лес и не стоял. Такое решение Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области опубликовал 26 октября.

Юристы «Русхимальянса» убедили специалистов по лесному законодательству, что 55 гектаров, расположенные внутри участка земель лесного фонда, лесом не являются. Неважно, что там растут деревья и выглядит всё, будто лес. Гораздо важнее, как записано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Спорные 55 гектаров на берегу Лужской губы фигурируют в реестре как земли населенных пунктов, расположенные на территории деревни Краколье в Кингисеппском районе с назначением «ведение сельскохозяйственного производства», о чем любой желающий может узнать, взглянув на Публичную кадастровую карту Росреестра.

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Именно в таком качестве в августе 2018 года администрация Кингисеппского района разрешила «Русхимальянсу» использовать землю до конца 2024 года «для размещения временных и вспомогательных зданий и сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы, временные дороги, хранение техники)». Из записи в ЕГРН видно: участок сформирован в апреле 2018-го, за 4 месяца до постановления районной администрации. Но так как в России в кабинете № 1 традиционно не знают о происходящем в кабинете № 2 за стенкой, где-то год спустя чиновники Рослесхоза, занявшись наведением порядка в собственных архивах, обнаружили, что 194 гектара лесного фонда Приморского участкового лесничества Кингисеппского лесничества лишились 55 гектаров в 6 выделах. В Департаменте лесного хозяйства по СЗФО не поленились съездить на место, где обнаружили строительную площадку, табличку «Русхимальянс» и мужчин, рубивших деревья. Так родился иск от марта 2021 года.

Позиция лесников казалась беспроигрышной: вот датированное 2004 годом право собственности России в нашем лице на 194 гектара леса, вот ошибочная запись в ЕГРН про 55 из них, вот совсем свежий, датированный июлем 2020 года, акт про людей с топорами. Исправьте ошибку, признайте недействительной постановку 55 гектаров на кадастровый учет.

Вы, конечно, молодцы, сказано юридически корректными словами в решении суда, но немного опоздали. В российском законодательстве первичен не ваш архив и даже не Государственный лесной реестр, а ЕГРН.

«В случаях, если земельный участок в соответствии со сведениями ЕГРН расположен в границах населенного пункта, сведения о которых внесены в ЕГРН, такой земельный участок считается отнесенным к категории земель населенных пунктов независимо от наличия иных сведений <…> Информация об отнесении земельного участка к категории земель населенных пунктов, содержащаяся в ЕГРН, имеет приоритетное значение…» — сделал вывод арбитражный суд.

Также в суде выяснилось, что формирование границ спорного участка согласовывалось и с природоохранным ведомством — конкретно с комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, работники которого в декабре 2017 года подтвердили: факты наложения границ населенного пункта на земли лесного фонда не выявлены. Более того, в мае 2008 года Кингисеппский лесхоз (филиал Ленобллесхоза) согласовал размеры и границы землепользования спорных 55 гектаров.

Выражаясь проще, пока одни природоохранные ветви власти думали, будто у них там лес, но забыли сообщить об этом в ЕГРН, другие — тоже природоохранные — согласились, что лес — не лес. Но сообщили об этом в ЕГРН. Конечно, случайность, что в последнем заинтересован строитель крупнейшего в стране газохимического комплекса.

Суть официального комментария «Русхимальянса» — у нас всё законно, а требования Департамента лесного хозяйства по СЗФО безосновательны. Впрочем, это ведомство ещё может пожаловаться в апелляционный суд.

Контекст:

Как сообщал на днях 47news, жители усть-лужской деревни Лужицы, население которой около сотни человек, собирают подписи под обращением в правительство Ленобласти с требованием остановить строительство технологической дороги для грузовиков. Она строится для доставки грузов на мегастройку «Русхимальянса» в районе Краколья. Строительство проезда задело единственную улицу в этой части деревни, речку Лужицу и мост через неё, а также территорию у древнего погоста. Лес там вырублен вплотную к могилам, вода в речке из прозрачной превратилась в мутную, песочного цвета. Пейзаж с отвалами земли и выкорчеванными деревьями удручающий. Подробнее — в материале 47news «Газпром сел в Лужицы».

Лев Годованник, 47news.ru

Фото: pixabay.com

В Кингисеппском районе Ленинградской области консорциум компаний «Газпрома» и «Национальной газовой группы» строят заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ) и полимеров, а также морской терминал для погрузки на суда их продукции. Объем инвестиций в проект оценивают примерно в 1 триллион рублей, первую очередь обещают запустить в 2024 году. Проект предполагает создание около 5 тысяч рабочих мест и многомиллиардные налоговые отчисления в бюджет, что делает проект одним из самых важных для экономики региона.

Входящий в него завод по производству СПГ станет по масштабам вторым в России — на первом месте «Арктик СПГ 2», который НОВАТЭК строит на берегу Северного Ледовитого океана в Ямало-Ненецком автономном округе. Мощность будущего завода по производству полимеров (полиэтилен и полипропилен) составит 3 млн тонн в год, что является самой крупной в мире единичной мощностью такого профиля.

ООО «Русхимальянс» в равных долях принадлежит ООО «Газпром инвест РГК» (дочка «Газпрома») и АО «Русгаздобыча», основным бенефициаром которой называют Артема Оболенского, бывшего безнес-партнера Аркадия Ротенберга. «Русхимальянс» отвечает за строительство завода по производству СПГ.

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Комментарии (1)

DAE
Вот уроды.
Ради бабала готовы всю природу в России испоганить.
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