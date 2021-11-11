Подросток в Нижнем Новгороде поджег приятеля за то, что тот облил его пивом

Семнадцатилетний юноша поджег своего 15-летнего приятеля за то, что тот его облил пивом. Об этом 11 ноября сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, инцидент произошел вечером 7 ноября на улице Вокзальной в поселке Неклюдово. После того, как 15-летний школьник облил пивом приятеля, тот его избил. Но на этом подозреваемый не остановился: когда потерпевший попытался от него скрыться, он догнал приятеля, оглушил его, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Школьнику, когда он очнулся, удалось сбить пламя и обратиться за помощью. Он госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в стабильно тяжелом состоянии.
Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Вину он признал частично, 10 ноября его заключили под стражу.