Подросток в Нижнем Новгороде поджег приятеля за то, что тот облил его пивом

Семнадцатилетний юноша поджег своего 15-летнего приятеля за то, что тот его облил пивом. Об этом 11 ноября сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.



По версии следствия, инцидент произошел вечером 7 ноября на улице Вокзальной в поселке Неклюдово. После того, как 15-летний школьник облил пивом приятеля, тот его избил. Но на этом подозреваемый не остановился: когда потерпевший попытался от него скрыться, он догнал приятеля, оглушил его, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.



Школьнику, когда он очнулся, удалось сбить пламя и обратиться за помощью. Он госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в стабильно тяжелом состоянии.

