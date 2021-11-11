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Подросток в Нижнем Новгороде поджег приятеля за то, что тот облил его пивом

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Семнадцатилетний юноша поджег своего 15-летнего приятеля за то, что тот его облил пивом. Об этом 11 ноября сообщает СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 7 ноября на улице Вокзальной в поселке Неклюдово. После того, как 15-летний школьник облил пивом приятеля, тот его избил. Но на этом подозреваемый не остановился: когда потерпевший попытался от него скрыться, он догнал приятеля, оглушил его, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Школьнику, когда он очнулся, удалось сбить пламя и обратиться за помощью. Он госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в стабильно тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). Вину он признал частично, 10 ноября его заключили под стражу.

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
Наш нарoд един и непoбедим затo. Если придет оккупант эти парни встанут плечoм к плечу и будут вместе делить тяroты и лишения. Жизни oтдадут друr за друra не думая не секунды. Этo так у нас всеrда былo
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