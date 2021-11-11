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Водителям в новом КоАП добавят штрафов, но уберут арест

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Доработанная редакция проекта нового КоАП пополнилась несколькими «водительскими» нормами.

Как пишет 11 ноября «Коммерсантъ», усилены санкции за некоторые повторные нарушения, совершённые в течение года:

  • нечитаемый грязный номер — 5 тыс. руб. или лишение прав;
  • избыточная тонировка — 3 тыс. руб.;
  • отказ остановиться по требованию полицейского — лишение прав до 3 лет или штраф 40 тыс. руб.

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла вырастет с 3 до 5 тыс. руб. Штраф за стоянку вне специальных «карманов» на автомагистралях и «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3, — с 1 до 3 тыс. руб. Вводится новый штраф за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» (снегоходами, мотоблоками, болотоходами и т. п.), он составит 1–2 тыс. руб.

При этом в новом кодексе есть смягчение. Из него хотят полностью исключить арест. По данным источника «Коммерсанта», Минюст прорабатывает вопрос в рамках гуманизации административного законодательства, однако окончательного решения ещё не принято.

Также Минюст разрабатывает проект процессуального КоАП. В нём, как пишет издание, впервые появляется процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством, например когда водителя поймали нетрезвым.

Что касается дорожных камер, с которых выписывают штрафы, правительство намерено установить требования к правилам их размещения, ПО, информированию автомобилистов. Если одно из этих требований окажется нарушенным, «письмо счастья» отправлено не будет.

Кроме того, в «водительскую» главу КоАП (сейчас она 12-я, а будет 21-я) войдут наказания для водителей, систематически и грубо нарушающих ПДД (проезд на красный, непропуск пешехода и т. д. трижды за год). Это будет лишение ВУ. Ввести штраф хотят и за опасное вождение. Для пьяных водителей штраф вырастет до 50 тыс. руб.; если в салоне ребёнок, водителю будет грозить лишение прав. Залог за задержанное ТС нетрезвого водителя составит 30 тыс. руб.

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Комментарии (2)

266196321
При нынешних ценах на авто и топливо - это роскошь. А за роскошъ не грех и заплатить
Владислав М
Очередная кормушка. Есть переходы, на которых под непропуск пешехода можно подвести самого законопослушного водителя.
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