Водителям в новом КоАП добавят штрафов, но уберут арест

Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла вырастет с 3 до 5 тыс. руб. Штраф за стоянку вне специальных «карманов» на автомагистралях и «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3, — с 1 до 3 тыс. руб. Вводится новый штраф за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» (снегоходами, мотоблоками, болотоходами и т. п.) , он составит 1–2 тыс. руб.

Как пишет 11 ноября «Коммерсантъ» , усилены санкции за некоторые повторные нарушения, совершённые в течение года:

При этом в новом кодексе есть смягчение. Из него хотят полностью исключить арест. По данным источника «Коммерсанта», Минюст прорабатывает вопрос в рамках гуманизации административного законодательства, однако окончательного решения ещё не принято.



Также Минюст разрабатывает проект процессуального КоАП. В нём, как пишет издание, впервые появляется процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством, например когда водителя поймали нетрезвым.



Что касается дорожных камер, с которых выписывают штрафы, правительство намерено установить требования к правилам их размещения, ПО, информированию автомобилистов. Если одно из этих требований окажется нарушенным, «письмо счастья» отправлено не будет.

