Водителям в новом КоАП добавят штрафов, но уберут арест

Доработанная редакция проекта нового КоАП пополнилась несколькими «водительскими» нормами.
Как пишет 11 ноября «Коммерсантъ», усилены санкции за некоторые повторные нарушения, совершённые в течение года:
- нечитаемый грязный номер — 5 тыс. руб. или лишение прав;
- избыточная тонировка — 3 тыс. руб.;
- отказ остановиться по требованию полицейского — лишение прав до 3 лет или штраф 40 тыс. руб.
Максимальный штраф за перевозку детей без автокресла вырастет с 3 до 5 тыс. руб. Штраф за стоянку вне специальных «карманов» на автомагистралях и «дорогах для автомобилей», обозначаемых знаком 5.3, — с 1 до 3 тыс. руб. Вводится новый штраф за управление «средствами и механизмами, не предназначенными для движения по автодорогам общего пользования» (снегоходами, мотоблоками, болотоходами
При этом в новом кодексе есть смягчение. Из него хотят полностью исключить арест. По данным источника «Коммерсанта», Минюст прорабатывает вопрос в рамках гуманизации административного законодательства, однако окончательного решения ещё не принято.
Также Минюст разрабатывает проект процессуального КоАП. В нём, как пишет издание, впервые появляется процедура временного «ограничения» права управления транспортным средством, например когда водителя поймали нетрезвым.
Что касается дорожных камер, с которых выписывают штрафы, правительство намерено установить требования к правилам их размещения, ПО, информированию автомобилистов. Если одно из этих требований окажется нарушенным, «письмо счастья» отправлено не будет.
Кроме того, в «водительскую» главу КоАП (сейчас она 12-я, а будет 21-я) войдут наказания для водителей, систематически и грубо нарушающих ПДД (проезд на красный, непропуск пешехода и