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Угон на 6 миллионов: «Лексус» крупной газовой компании пропал под Петербургом, пока водитель спал

В посёлке имени Свердлова угнали Lexus LX570

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ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту угона дорогого автомобиля.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, вчера вечером в полицию обратился 45-летний житель посёлка имени Свердлова (Всеволожский район), работающий водителем в одной из компаний «Газпрома». Он водит Lexus LX570, принадлежащий компании. Во вторник вечером он припарковал машину рядом с домом, а на следующее утро её там не было.

Ущерб от кражи 5-летнего «Лексуса» заявитель оценил в 6 миллионов рублей. Автомобиль застрахован по каско и кроме штатной сигнализации оборудован дополнительной.

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Комментарии (2)

Мухич
А чё Уаз патриот не патриотично? что нам скажет на это евгенпарк? Как гос компания на бюджетные деньги покупают люксовые внедорожники
aprahka
Была бы Гранта.Не угнали.Газпром-народное достояние.(с)
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