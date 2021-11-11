Угон на 6 миллионов: «Лексус» крупной газовой компании пропал под Петербургом, пока водитель спал

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту угона дорогого автомобиля.



Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, вчера вечером в полицию обратился 45-летний житель посёлка имени Свердлова (Всеволожский район), работающий водителем в одной из компаний «Газпрома». Он водит Lexus LX570, принадлежащий компании. Во вторник вечером он припарковал машину рядом с домом, а на следующее утро её там не было.



Ущерб от кражи 5-летнего «Лексуса» заявитель оценил в 6 миллионов рублей. Автомобиль застрахован по каско и кроме штатной сигнализации оборудован дополнительной.

