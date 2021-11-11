Горничная получила удар ножом в спину от дочери под Петербургом после спора о воспитании внука

Полиция Выборгского района области устанавливает обстоятельства конфликта в Первомайском, в ходе которого дочь пошла с ножом на мать.



Как сообщает 11 ноября издание 47news, 50-летняя горничная санатория попала в больницу утром накануне. Врачи зафиксировали у нее ножевое ранение в области спины. Пострадавшая рассказала, что удар в квартире на улице Ленина в Первомайском был нанесен родственной рукой.



После этого в полицию самостоятельно пришла 23-летняя дочь раненой.



По данным издания, причиной конфликта между родными людьми стало замечание на тему воспитания сына, которое сделала бабушка ребенка.

