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Горничная получила удар ножом в спину от дочери под Петербургом после спора о воспитании внука

Жительница Первомайского пришла в полицию после того, как её мать попала в больницу с ножевым ранением

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Полиция Выборгского района области устанавливает обстоятельства конфликта в Первомайском, в ходе которого дочь пошла с ножом на мать.

Как сообщает 11 ноября издание 47news, 50-летняя горничная санатория попала в больницу утром накануне. Врачи зафиксировали у нее ножевое ранение в области спины. Пострадавшая рассказала, что удар в квартире на улице Ленина в Первомайском был нанесен родственной рукой.

После этого в полицию самостоятельно пришла 23-летняя дочь раненой.

По данным издания, причиной конфликта между родными людьми стало замечание на тему воспитания сына, которое сделала бабушка ребенка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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Комментарии (3)

VKuser545932782
А причём тут профессия? Она на работе её ножом ударила? Когда она номера убирала?
VKuser198029047
Бабы могут ляпнуть такое, что нож в спину покажется щекоткой.
ДуремарСПб.
Цвет?Масть?
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