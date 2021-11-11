Вертолет Ми-8 упал в Сибири после того, как задел деревья при посадке

Стала известна причина жесткой посадки вертолета Ми-8 у поселка Светлогорск в Красноярском крае. Авария произошла 11 ноября после того, как судно при посадке задело кроны деревьев.



«Предварительно установлено, 11 ноября 2021 года в дневное время вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Валек — Светлогорск — Игарка при заходе на посадочную площадку, расположенную в поселке Светлогорск Красноярского края, задел кроны деревьев, в результате чего произошло его падение. При ударе о землю вертолет получил множественные механические повреждения, в том числе оборвалась хвостовая балка, поврежден топливный бак», — сообщает региональное управление СК на транспорте.

