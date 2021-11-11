Иностранные туристы остаются без электронных виз в Россию из-за пандемии

МИД России заявил, что система электронных виз для иностранцев пока не будет вводиться ни полностью, ни частично.



«Мы готовы к использованию этой визы в полном объеме, но из-за пандемии COVID-19 выдача электронных виз временно приостановлена», — цитирует 11 ноября АТОР заявление заместителя начальника отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД РФ Юрия Горбатюка.



По его словам, техническая возможность использовать электронные визы у российской стороны уже есть. При этом сроки запуска во внешнеполитическом ведомстве не называются.

