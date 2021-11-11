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Иностранные туристы остаются без электронных виз в Россию из-за пандемии

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МИД России заявил, что система электронных виз для иностранцев пока не будет вводиться ни полностью, ни частично.

«Мы готовы к использованию этой визы в полном объеме, но из-за пандемии COVID-19 выдача электронных виз временно приостановлена», — цитирует 11 ноября АТОР заявление заместителя начальника отдела въезда иностранцев Консульского департамента МИД РФ Юрия Горбатюка.

По его словам, техническая возможность использовать электронные визы у российской стороны уже есть. При этом сроки запуска во внешнеполитическом ведомстве не называются.

Российские туроператоры указывают, что частичное использование системы могло бы дать стимул въездному туризму, а также опробовать саму технологию.

«Ограничения носят временный характер, и дифференцированное введение электронной визы противоречит ее духу», — отвечают в МИД.

Президент России во время послания Федеральному собранию в апреле этого года заявил, что после снятия коронавирусных ограничений страна будет развивать туризм. «Чтобы из большинства стран можно было дистанционно, без лишних формальностей и всего за 4 дня оформить электронную визу для поездок в Россию», — констатировал тогда Владимир Путин.

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Комментарии (1)

Бабаха
а где-то официально объявлена пандемия? вот бы документ увидеть.
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