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Движение в районе дамбы в Петербурге затруднено из-за ДТП с грузовиком

Столкновение грузовика с «Хендэ» практически заблокировало движение в районе дамбы.

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Как сообщает 11 ноября пресс-служба дирекции КЗС, столкновение произошло около 9:30 на 137 км внешнего кольца КАД. Там «Хендэ» влетел в грузовик. Данных о пострадавших пока не поступало.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение затруднено. Для проезда свободна только левая полоса.

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Комментарии (2)

zoera
Сальцевая Авто Дорога. Ясно-понятно!)))
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