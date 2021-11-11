Движение в районе дамбы в Петербурге затруднено из-за ДТП с грузовиком

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Как сообщает 11 ноября пресс-служба дирекции КЗС, столкновение произошло около 9:30 на 137 км внешнего кольца КАД. Там «Хендэ» влетел в грузовик. Данных о пострадавших пока не поступало.



На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение затруднено. Для проезда свободна только левая полоса.

