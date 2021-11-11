Россиянин получил 10 лет тюрьмы в США за кибермошенничество с рекламой почти на 4 млн долларов

Гражданин РФ Александр Жуков, признанный американскими властями виновным в кибермошенничестве, приговорён к 10 годам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму более 3,8 млн долларов. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, 11 ноября сообщает ТАСС.
В сообщении уточняется, что приговор Жукову был оглашён накануне в суде нью-йоркского района Бруклин. Наказание россиянину было вынесено по четырём пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.
По версии стороны обвинения, Жуков вместе с другими лицами в 2014–2016 годах создавал иллюзию того, что обеспечивает просмотр рекламных объявлений в Интернете настоящими людьми. По мнению прокуратуры, по факту же просмотры рекламы росли за счёт искусственно созданных страниц пользователей-ботов. Таким образом, обвиняемые якобы «получали мошенническим путём прибыль за рекламу в Интернете». Сам Жуков в ходе судебных слушаний утверждал, что не вводил клиентов в заблуждение и не стремился скрыть тот факт, что просмотры рекламы осуществлялись именно за счёт активности ботов. По его словам, он лишь удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.
«Фонтанка» писала, что Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии. В январе следующего года его экстрадировали в США.