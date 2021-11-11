Россиянин получил 10 лет тюрьмы в США за кибермошенничество с рекламой почти на 4 млн долларов

Гражданин РФ Александр Жуков, признанный американскими властями виновным в кибермошенничестве, приговорён к 10 годам тюремного заключения и возмещению ущерба на сумму более 3,8 млн долларов. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции США, выполняющее функции генеральной прокуратуры, 11 ноября сообщает ТАСС.

В сообщении уточняется, что приговор Жукову был оглашён накануне в суде нью-йоркского района Бруклин. Наказание россиянину было вынесено по четырём пунктам обвинения, среди которых мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.

