В Москве мужчина открыл стрельбу по жене и сыну через дверь

Семейная ссора на юго-западе Москвы завершилась стрельбой. Медицинская помощь потребовалась женщине и ее сыну, сообщает 11 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
«Днем 10 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в ходе семейного конфликта в Южном Бутово мужчина, предположительно, из травматического оружия, совершил несколько выстрелов в жену и сына через закрытую дверь. Они обращались за медицинской помощью в больницу, после ее оказания были отпущены», — сказали в главке полиции.
По данному факту проводится проверка. В ГУ МВД добавили, что пострадавший сын — совершеннолетний. Претензий ни к кому он не имеет, в момент инцидента все были трезвые.