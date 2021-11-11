Коуч по похудению умерла в Сибири после пластической операции

Следователи ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии проводят процессуальную проверку по факту смерти 47-летней жительницы Новосибирска после пластической операции.



Как сообщается 11 ноября на сайте ГСУ, операцию женщине провели 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии в Красноярске. 2 ноября она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочных путей.



«В ходе проверки будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана комплексная оценка деятельности врачей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

