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Коуч по похудению умерла в Сибири после пластической операции

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Следователи ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии проводят процессуальную проверку по факту смерти 47-летней жительницы Новосибирска после пластической операции.

Как сообщается 11 ноября на сайте ГСУ, операцию женщине провели 1 ноября в одной из клиник пластической хирургии в Красноярске. 2 ноября она скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочных путей.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства смерти женщины и дана комплексная оценка деятельности врачей, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отмечается в сообщении.

По данным NGS, погибшая — 47-летняя Яна Фиалковская, известный в Новосибирске блогер и коуч по похудению. Похудев на 60 килограммов, она вдохновляла своим примером других женщин. Сейчас по решению её семьи её блог закрыт.

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Комментарии (4)

261847251
В каком-то фильме тоже фитнесс-тренерша для алиби что-ли вынуждена была признаться, что в момент убийства была на липосакции.
266610564
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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