Гинцбург: Мы разрабатываем лекарство, которое подавляет размножение SARS-CoV-2

Препарат, подавляющий размножение коронавируса, сейчас находится в стадии разработки. Вероятно, он будет создан уже после выпуска лекарства от ковида на основе антител, клинические испытания которого запланированы на январь и продлятся три-четыре месяца. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — цитирует РИА Новости 11 ноября Гинцбурга.

