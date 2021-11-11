Гинцбург: Мы разрабатываем лекарство, которое подавляет размножение SARS-CoV-2

Препарат, подавляющий размножение коронавируса, сейчас находится в стадии разработки. Вероятно, он будет создан уже после выпуска лекарства от ковида на основе антител, клинические испытания которого запланированы на январь и продлятся три-четыре месяца. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — цитирует РИА Новости 11 ноября Гинцбурга.
По его словам, работа над серией таких лекарств идёт. «Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев», — отметил Гинцбург.