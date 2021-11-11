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Гинцбург: Мы разрабатываем лекарство, которое подавляет размножение SARS-CoV-2

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Препарат, подавляющий размножение коронавируса, сейчас находится в стадии разработки. Вероятно, он будет создан уже после выпуска лекарства от ковида на основе антител, клинические испытания которого запланированы на январь и продлятся три-четыре месяца. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжелом состоянии», — цитирует РИА Новости 11 ноября Гинцбурга.

По его словам, работа над серией таких лекарств идёт. «Но по ним я, к сожалению, не могу пообещать, что это будет в течение нескольких месяцев», — отметил Гинцбург.

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Комментарии (11)

Modest_5e4ce41f7533b
Препарат только разрабатывается, а уже успешно действует на население. Убываем ударными темпами.
michailPotapov
уже давно есть копеешное лекарство называется Ивермектин.
эффективность 99%
Resident_Ev1l
Благодатная почва этот вирус, гинцбург миллиардером скоро станет.
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