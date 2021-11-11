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Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla

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Генеральный директор Tesla Илон Маск продал более 930 тысяч акций компании на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов. Ему по-прежнему принадлежит более 170 миллионов акций, сообщает 10 ноября по местному времени CNBC.

Перед этим, 8 ноября, как пишет Bloomberg, самый богатый человек в мире реализовал 2,15 миллиона опционов по цене 6,24 доллара за контракт.

Перед объявлением о продаже Маск попросил 62,5 миллиона своих подписчиков в Twitter поучаствовать в неформальном опросе, сказав, что их голос определит будущее его активов Tesla. «В последнее время многое делается из нереализованной прибыли, которая является средством уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10 % моих акций Tesla», — написал Маск. Почти 58 % из 3,5 миллиона голосов было отдано за продажу. На самом деле продажа была запланирована ещё в середине сентября. Акции были проданы «исключительно для выполнения налоговых обязательств отчитывающегося лица, связанных с исполнением опционов на акции».

Это первая продажа акций Tesla, принадлежащих Маску, с 2016 года, когда он в последний раз использовал опционы на акции, чтобы покрыть около 590 миллионов долларов подоходного налога.

В понедельник и вторник после опроса акции Tesla потеряли более 15 % своей стоимости, но в среду выросли примерно на 4 %.

50-летний Маск — самый богатый человек в мире с состоянием почти в 300 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его обыкновенные акции в Tesla составляют около 60 %.

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Комментарии (3)

266610564
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно перебо.лела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Аппаратчик мокрой классификации
Продать не на хае? Как это бездуховно. Фу таким быть! :)
alexpv
Молодец, искренне горжусь!
Есть ещё в мире страны, где миллиардером становятся за реальные достижения в науке и технике, а не путем воровства и разбазаривания природных недр и народного достояния.
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