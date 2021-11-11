Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал более 930 тысяч акций компании на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов. Ему по-прежнему принадлежит более 170 миллионов акций, сообщает 10 ноября по местному времени CNBC.
Перед этим, 8 ноября, как пишет Bloomberg, самый богатый человек в мире реализовал 2,15 миллиона опционов по цене 6,24 доллара за контракт.
Перед объявлением о продаже Маск попросил 62,5 миллиона своих подписчиков в Twitter поучаствовать в неформальном опросе, сказав, что их голос определит будущее его активов Tesla. «В последнее время многое делается из нереализованной прибыли, которая является средством уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать
Это первая продажа акций Tesla, принадлежащих Маску, с 2016 года, когда он в последний раз использовал опционы на акции, чтобы покрыть около 590 миллионов долларов подоходного налога.
В понедельник и вторник после опроса акции Tesla потеряли более
50-летний Маск — самый богатый человек в мире с состоянием почти в 300 миллиардов долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Его обыкновенные акции в Tesla составляют около