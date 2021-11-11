Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал более 930 тысяч акций компании на сумму свыше 1,1 миллиарда долларов. Ему по-прежнему принадлежит более 170 миллионов акций, сообщает 10 ноября по местному времени CNBC.



Перед этим, 8 ноября, как пишет Bloomberg, самый богатый человек в мире реализовал 2,15 миллиона опционов по цене 6,24 доллара за контракт.

