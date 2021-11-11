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Драгоценности дома Романовых продали на аукционе за 885 тысяч долларов

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Сапфировая полупарюра, ранее принадлежавшая царской семье Романовых, продана на аукциона Sotheby's в Женеве за 650 тысяч франков (свыше 700 тысяч долларов), сообщает 10 ноября РИА Новости.

Цена с молотка, без сборов аукционного дома, составила свыше 700 тысяч долларов, при верхнем эстимейте в 500 тысяч долларов. Итоговая стоимость украшений превысила 885 тысяч долларов.

Сапфировая полупарюра, принадлежавшая царской семье, состоит из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег с сапфирами. Эксперты отмечают, что на украшениях стоят клейма изготовителя Софии Шван и, возможно, Болина - ювелирного дома, который с 1791 года служил нескольким российским государям.

Сапфировый сет ранее принадлежал тетке Николая II, великой княгине Марии Павловне, которая при помощи своего близкого друга, английского аристократа Альберта Генри Стопфорда, смогла в 1917 году вывезти свои сокровища в Лондон. Всего было вывезено 244 ювелирных изделия, принадлежавших Романовым, в том числе знаменитая Владимирская Тиара, которая в настоящее время является собственностью английской короны.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Не, ну, хоть на свадьбе погуляли.
ДуремарСПб.
Да.Путинских времен драгоценности фавориток тоже уже не вернуть .
Денеб
Для поклонников прогнившей империи снесённой ураганом Великого Октября..... Чем там Распутин занимался, пока государь император ворон отстреливал в царскосельском парке?
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