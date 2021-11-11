Драгоценности дома Романовых продали на аукционе за 885 тысяч долларов

Сапфировая полупарюра, ранее принадлежавшая царской семье Романовых, продана на аукциона Sotheby's в Женеве за 650 тысяч франков (свыше 700 тысяч долларов), сообщает 10 ноября РИА Новости.

Цена с молотка, без сборов аукционного дома, составила свыше 700 тысяч долларов, при верхнем эстимейте в 500 тысяч долларов. Итоговая стоимость украшений превысила 885 тысяч долларов.

Сапфировая полупарюра, принадлежавшая царской семье, состоит из броши с овальным камнем весом 26,80 карата и пары серег с сапфирами. Эксперты отмечают, что на украшениях стоят клейма изготовителя Софии Шван и, возможно, Болина - ювелирного дома, который с 1791 года служил нескольким российским государям.

