«Лежал в состоянии шока». На перекрестке Славы и Белградской произошла серьезная авария с участием «ГАЗели» и Mercedes

На перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы в Петербурге произошла авария с участием Mercedes и «ГАЗели» компании «Грузовичкоф». Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца Дениса, «ГАЗель» попыталась проехать на красный свет, после чего столкнулась со вторым транспортным средством. Водитель Mercedes, по его наблюдениям, лежал в салоне в состоянии шока, его увезла карета скорой помощи.
«Все произошло в доли секунды. После столкновения я и другие водители кинулись помогать, чтобы понять, жив ли водитель Mercedes», — рассказал Денис.
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.