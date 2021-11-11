«Лежал в состоянии шока». На перекрестке Славы и Белградской произошла серьезная авария с участием «ГАЗели» и Mercedes

На перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы в Петербурге произошла авария с участием Mercedes и «ГАЗели» компании «Грузовичкоф». Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».



По словам очевидца Дениса, «ГАЗель» попыталась проехать на красный свет, после чего столкнулась со вторым транспортным средством. Водитель Mercedes, по его наблюдениям, лежал в салоне в состоянии шока, его увезла карета скорой помощи.