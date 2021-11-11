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«Лежал в состоянии шока». На перекрестке Славы и Белградской произошла серьезная авария с участием «ГАЗели» и Mercedes

Во Фрунзенском районе Петербурга случилось ДТП с участием Mercedes и «ГАЗели»

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На перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы в Петербурге произошла авария с участием Mercedes и «ГАЗели» компании «Грузовичкоф». Информация об этом появилась в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца Дениса, «ГАЗель» попыталась проехать на красный свет, после чего столкнулась со вторым транспортным средством. Водитель Mercedes, по его наблюдениям, лежал в салоне в состоянии шока, его увезла карета скорой помощи.

«Все произошло в доли секунды. После столкновения я и другие водители кинулись помогать, чтобы понять, жив ли водитель Mercedes», — рассказал Денис.

«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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