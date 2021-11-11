Уличный музыкант из Самары стал миллионером за один день

Андрей Макаров — профессиональный уличный музыкант из Самары. Когда наступают холода, играет в барах, на вечеринках и онлайн. Помимо музыки, Андрей еще интересуется инвестициями.



Первый опыт трейдинга Андрея связан с рынком валют — он пытался заработать на Forex, но погорел. Год назад понял, что нужно инвестировать вдолгую и увлекся трейдингом на фондовой бирже.



Для себя Андрей решил, что будет регулярно покупать биржевые активы и ежемесячно пополнять брокерский счет на комфортную сумму с каждой зарплаты.

На днях он увидел, что «Тинькофф Инвестиции» будут дарить ежедневно своим клиентам по 1 миллиону рублей за покупку акций на сумму от 5000 рублей. Андрей в тот же день купил акции одной медицинской компании в мобильном приложении и автоматически стал участником розыгрыша 1 миллиона рублей. Каково было его удивление, когда на следующий день он узнал, что стал победителем.



Однако выигрыш он планирует вложить только в биржевые фонды — так надежнее. Впрочем, несмотря на решение инвестировать вдолгую, Андрей продолжает часто продавать и покупать паи фондов, благо это можно сделать без комиссии. К тому же Андрей хочет испытать фортуну еще раз и заработать 1 миллион рублей за покупку фондов «Тинькофф».



Новоиспеченными миллионерами уже стали программист и бывший экономист из Москвы, предприниматель из Улан-Удэ, молодая мама из Сочи и директор типографии из Подмосковья. Для победы нужно открыть счет в «Тинькофф Инвестициях» до 12 ноября, купить ценные бумаги от 5000 рублей (кроме фондов, тут у «Тинькофф» другая акция, где тоже разыгрывают миллионы) и опубликовать в соцсети свои инвестиционные покупки с хештегом #МиллионыДомаСТинькофф.



АО «Тинькофф Банк»;

Организатор акции — Акционерное общество «Тинькофф Банк», 127287, Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38а, стр. 26, ОГРН 1027739642281. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045–14050–100000 от 06.03.2018 г.

Срок проведения акции: 01.11.2021 — бессрочно, без учета срока начисления призов.