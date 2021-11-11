Мешок подарков: 20 идей, что положить под елку с распродажи от AliExpress

С этой подборкой вам не придется гадать, чем порадовать близких Фото: Depositphotos.com Поделиться Поделиться







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Итак, подарки! Робот-пылесос от Xiaomi Безусловный лидер практичных подарков — бытовая техника. Робот-пылесос от Xiaomi избавит счастливого владельца от ежедневной уборки. Интеллектуальная система строит двухмерную карту помещения, основываясь на данных от визуального и лазерного датчиков. Мощное всасывание и высокоресурсный аккумулятор гарантируют качественную уборку 250 квадратных метров, а управлять пылесосом можно удаленно — через приложение. Кстати, если сделаете заказ через приложение, то доставка будет бесплатной.

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«Просто нереальная штука! Основной пылесос теперь простаивает. Навигация у робота на высоте, ни разу не затупил в поиске станции зарядки. Работает по запланированному расписанию ежедневно. Заряда с лихвой хватает на полную уборку квартиры (7 6 кв. м )»;

)»; «Пылесос не разочаровал, убирается как надо. С первого раза построил карту, с расписанием тоже порядок. Достаточно умный». Беспроводной массажер для головы

Трудоголикам, молодым мамам, подросткам просто необходим компактный массажер для головы. Мягко воздействуя на сухожильный шлем, можно ослабить стрессовое напряжение, улучшить кровообращение, снять отечность лица и уменьшить усталость. У прибора нескользящая ручка с удобным хватом и водонепроницаемый корпус, так что массаж можно совместить с мытьем волос. Устройство хранится в подставке, которая служит одновременно зарядным устройством.

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«Пользуюсь, пока очень доволен. Прибор водонепроницаемый»;

«Отличный массажер в плотной оригинальной упаковке. В комплекте есть зарядное устройство». Бьюти-девайс для молодости кожи

Регулярные фототерапия, ионофорез и вибромассаж лица и шеи ударят по кошельку? Как бы не так! Мы нашли мультифункциональный бьюти-девайс по демократичной цене. Прибор очищает поры, стимулирует обновление клеток, тонизирует кожу, повышает эффективность косметических средств. Подарите любимым возможность заботиться о себе не выходя из дома.

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«Супер! Десять звезд! Попробовала в работе — отлично. Девочки, берите — не пожалеете»;

«Приборчик работает, греет, при касании начинает вибрировать. Комфортнее использовать с кремом, чтобы кожу не растягивать». «Ленивый» тренажер для коррекции фигуры

Конечно, мощные бицепсы сами себя не накачают. А вот скорректировать форму без изнурительных тренировок можно. Незаметный беспроводной стимулятор вызывает регулярное сокращение мышц. Степень воздействия регулируется в каждой из доступных программ. Подарок — антидот против тазика оливье.

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«Работает. Доставили быстро. Заметила хороший дренажный эффект с первых двух дней использования». Кофемашина

Бодрое зимнее утро становится добрее, когда вам гарантирован ароматный кофе. Если аутентично варить его в турке, то придется неотрывно следить за напитком. А вот из полуавтоматической кофеварки кофе никуда не сбежит. К тому же можно приготовить эспрессо, латте, капучино, мокко и даже просто вспенить молоко. При заказе не забывайте использовать скидочные купоны.

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«Доставили точно в срок, как обещали. Капучинатор работает правильно, объем напитка можно регулировать. Кофе получается насыщенный, очень ароматный. Ручная регулировка процесса дает возможность приготовить кофе на любой вкус. Рекомендую»;

«Кофе получается отменный. Машина соответствует описанию. При первом включении дождитесь, пока компрессор закачает воду в камеру». Автомойщик окон с дистанционным управлением

Хозяевам квартир с большими окнами или панорамными лоджиями подарите робота для мойки стекол. Только представьте, сколько времени и денег вы сбережете! Прибор с мощным всасыванием оснащен страховочным тросом, чтобы пользоваться машинкой даже на высоких этажах.

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«Машина работает отлично. Спасение, когда есть "глухое" окно: ставишь машину, наводишь пульт через стекло и запускаешь. Машина чистит со стороны улицы и возвращается на то место, где поставил. Есть страховочная веревка. Тряпочки водой не смачивала, а брызгала на них жидкость для мытья стекол. Окна чистые»;

«Робот — огонь. У меня большие витражные окна на седьмом этаже, мыть снаружи опасаюсь. А этого прилепил — и смотри, как он трудится. Окна моет хорошо. Рекомендую. Правда, для промывания уголков лучше заказать дополнительные насадки». Популярный органайзер для белья

Порядка много не бывает! Нейлоновые органайзеры стоят копейки и точно пригодятся в каждом доме. Рассортируйте белье, колготки и носки. А еще в них удобно упорядочить детскую одежду или шелковые платки. Товар приобрели более 2 1 т ысячи раз.

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«Органайзер пришел в сложенном виде. После стирки в теплой воде немного расправился. Будет выглядеть как на фото продавца, если заполнить вещами. Сшит хорошо»;

«Органайзеры сшиты аккуратно. Навела порядок на полках. Ящики с узкими отделениями больше подошли для трусиков, а с отделениями пошире — для носков и колготок. Очень довольна, всем советую». Деревянная менажница для закусок

Когда нет идей для подарка людям, у которых всё есть, делайте ставку на уникальность. Например, соберите тематический набор орехов, сыров, сладостей или других снеков на менажнице из ясеня. Посуда пригодится в хозяйстве, а угощение съедите за общим столом.

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«Сделано аккуратно и хорошо»;

«Красивая и качественная вещь — рекомендую». Стильный маникюрный бокс

Стильный маникюрный набор от Xiaomi нужно иметь в запасе в качестве дежурного подарка. В комплекте ножницы, кусачки с округлым и скошенным краем, пилочка и ушная палочка. Практичный магнитный чехол не даст инструментам рассыпаться, поэтому бокс удобно брать в поездки и путешествия.

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«Набор выглядит надежным. Товары в коробке дополнительно удерживаются магнитом. Рекомендую»;

«Дождалась своего маникюрного набора. Выглядит качественно, красиво, ничего лишнего. Ножницы режут хорошо, пилка пилит, кусачки кусают. Удобно носить с собой. Очень довольна, ведь это Xiaomi». 11-дюймовый смартфон Работа, общение, развлечение, шопинг — огромная часть жизни перекочевала в цифровую реальность. Поэтому девайс с восьмиядерным процессором Snapdragon 860, 11-дюймовым экраном, высокоемким аккумулятором и качественным изображением и звуком — суперсовременный подарок. Это настоящий мини-ПК, в котором есть все необходимое и для комфортной работы, и для приятного отдыха. Товары со знаком plus доставляют очень быстро — планшет будет у вас через несколько дней.

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«Продукт хорошего качества по удивительной цене! Экран, звук, подключение, стилус — все устраивает. Подходит для работы и учебы. Батарея работает хорошо. Экран очень четкий и яркий. Я доволен»;

«Планшет — просто бомба. Суперпроизводительность, экран яркий и сочный. Сборка на пять с плюсом». Массажер для ног

Наслаждение для ног после долгого рабочего дня. Пригодится представителям всех профессий, которым приходится стоять большую часть времени, — от учительниц до парикмахеров.

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Колье Sokolov

Универсальное стильное украшение подойдет в качестве подарка и для членов семьи, и для близких коллег. А во время распродажи на всю продукцию бренда распространяются солидные скидки.

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Аккумулятор для двух устройств

Подарите дополнительное время работы телефона, наушников или планшета. Аккумулятор полностью заряжается всего за четыре часа и способен вернуть к жизни сразу два разрядившихся в ноль гаджета. Алюминиевый корпус защищает батарею от падений и ударов, а продавец дает официальную гарантию. Товар доставляют быстро со склада в России.

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Универсальный штатив за полцены

Наверняка среди друзей есть те, кто снимает на видео процесс готовки, починки рукоделия или распаковки. Если в качестве штатива они пользуются подручными средствами, то алюминиевый трипод — то что Санта прописал. Телескопический штатив подойдет и для смартфона, и для фотоаппарата, и для кольцевой лампы. Дополните подарок батарейкой CR2032 (ее нет в комплекте).

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«Это мой первый трипод. Пульт работает, все ножки устойчивые. Респект за быструю доставку»;

«Штативом доволен, для мастерской подойдет. Заказал с блютус-пультом. Хороший товар за свои деньги. Скорость доставки приятно удивила!» Смарт-часы со скидкой

Сдержанные базовые часы — достойный презент для тех, кто ценит функциональность и стиль. Под внешней простотой скрываются широкие возможности: отображение сообщений и вызовов, возможность ответить на входящий звонок, мониторинг жизненных показателей (пульс, давление, сатурация), контроль сна и двигательной активности. Влагозащищенные часы могут выполнять функцию плеера или пульта управления камерой на телефоне. Оформляйте заказ с фантастической скидкой 93%! Узнать цену

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«Точное описание! Часы очень легко законнектить, звонки отлично слышны. Когда смотрите видео на телефоне, звук можно слушать через часы. Рекомендую»;

«Часы мне нравятся. Прекрасно работают с приложениями на телефоне. Отслеживают много различных видов активности. Доступно много языков». Подсветка для WC

Праздничная иллюминация — отличительная черта новогоднего праздника. И хорошее настроение не покинет вас даже в уборной, если к унитазу прикрепить ночник с датчиком движения. К слову, цвет подсветки можно менять. В комплект к забавному светильнику купите три мизинчиковые батарейки.

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«Прикольная штучка, играет всеми цветами радуги. Только не нужно включать общий свет: инфракрасный датчик срабатывает на движение только в темноте. Светодиод очень яркий. Хорошая идея!»;

«Забавная штука! Аттракцион в туалете!» Мультитул от Xiaomi

Лаконичная и элегантная альтернатива перочинному ножу — мультитул от Xiaomi. В девайсе размером чуть больше шариковой ручки прячутся нож, ножницы и фонарик с регулируемой яркостью. Устройство заряжается через USB.

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«В целом всё хорошо: фонарь светит, нож — острый, ножницы открываются»;

«Товар качественный, пришел вовремя». Машинка для стрижки

Отличный подарок для мужчин — инструмент для домашнего барбершопа. Лезвия с нанокерамическим покрытием работают тихо и с меньшим нагревом, скругленные углы насадки не травмируют кожу. Система настроена так, что даже густые волосы обрезаются качественно, без застревания и затягивания. Товар приобрели более 1 3 т ысяч раз.

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«Машинка — просто космос, особенно за эту цену. Есть две скорости: обычная — при однократном нажатии кнопки включения, турборежим — при двукратном. Удобная насадка регулирует длину стрижки. Ну, и зарядный разъем Type-C очень порадовал»;



«Стрижет отлично, бороду ровнять удобно. Заряда хватает надолго. Очень нравится машинка». Мини-станция для завтраков

Идеальный презент для холостяков! Или тех, кто ненавидит готовить дома, но кому приходится это делать хотя бы раз в полгода. Кофеварка спасет от недосыпа, в духовку можно бросить разогреваться любой фастфуд, а если уж утром не прожить без яичницы — девайс справится и с этим заданием.

Если же холостяков в вашем окружении нет, лишь одни семейные люди, то для них такой подарок станет спасением на даче.

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Электрическая зубная щетка за полцены

Подарок от самых заботливых дарителей. Потому что ну кто-то же должен подумать о том, что будет с зубами после тонн новогодних сладостей!

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