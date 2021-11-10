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«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду». В YouTube перестанут отображать число дизлайков

YouTube скроет количество дизлайков под видеозаписями

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В пресс-службе видеохостинга YouTube сообщили, что впредь под видео перестанет отображаться число отрицательных реакций на ролик. Количество дизлайков будет доступно только авторам контента.

Как пояснили в компании 10 ноября, в рамках эксперимента, о котором она объявила в марте, выяснилось, что пользователи реже нажимают на кнопку «Не нравится», если сайт не отображает статистику. Такое поведение чаще всего встречается на каналах с большой аудиторией.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой у авторов будет возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности во время самовыражения. Это лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы и дальше защищать авторов от харассмента. Наша работа еще не закончена», — отметили в пресс-службе YouTube.

Ранее YouTube предоставлял возможность ограничить показ дизлайков под отдельными роликами, однако в этом случае положительные отклики также не отображались. Кроме того, на сайте есть функция, которая позволяет владельцам каналов отключать комментарии под видео.

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Комментарии (1)

SU LUX INN
на фонтантке уже Давно эксклюзивная среда! а жаль, Я бы посмотрел, Сколько дизлайков у некоторых хейтеров!
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