«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду». В YouTube перестанут отображать число дизлайков

В пресс-службе видеохостинга YouTube сообщили, что впредь под видео перестанет отображаться число отрицательных реакций на ролик. Количество дизлайков будет доступно только авторам контента.



Как пояснили в компании 10 ноября, в рамках эксперимента, о котором она объявила в марте, выяснилось, что пользователи реже нажимают на кнопку «Не нравится», если сайт не отображает статистику. Такое поведение чаще всего встречается на каналах с большой аудиторией.

«Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой у авторов будет возможность добиться успеха и чувствовать себя в безопасности во время самовыражения. Это лишь один из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы и дальше защищать авторов от харассмента. Наша работа еще не закончена», — отметили в пресс-службе YouTube.