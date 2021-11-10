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Власти Сан-Марино заявили о готовности делать бустерную дозу «Спутником Лайт» и препаратами мРНК

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Власти республики Сан-Марино заявили о готовности делать населению третью дополнительную дозу вакцины от коронавируса, используя российский «Спутник Лайт» и препараты на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом в эфире телевидения страны сообщил секретарь по вопросам здравоохранения и социальной политике Роберто Чаватта.

«Мы рекомендуем использовать в качестве третьей бустерной дозы препараты на основе мРНК, но мы также предлагаем ревакцинироваться нашему населению «Спутником V». Облегченный вариант «Спутник Лайт» считается подходящим», — процитировало секретаря ТАСС 10 ноября.

На данный момент в республике ведут переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о соответствующих поставках.

К концу месяца, как сообщал Чаватта, должно появиться новое научное исследование об эффективности «Спутника V» на основе данных, предоставленных санитарными органами республики.

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