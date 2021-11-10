Власти Сан-Марино заявили о готовности делать бустерную дозу «Спутником Лайт» и препаратами мРНК

Власти республики Сан-Марино заявили о готовности делать населению третью дополнительную дозу вакцины от коронавируса, используя российский «Спутник Лайт» и препараты на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом в эфире телевидения страны сообщил секретарь по вопросам здравоохранения и социальной политике Роберто Чаватта.



«Мы рекомендуем использовать в качестве третьей бустерной дозы препараты на основе мРНК, но мы также предлагаем ревакцинироваться нашему населению «Спутником V». Облегченный вариант «Спутник Лайт» считается подходящим», — процитировало секретаря ТАСС 10 ноября.