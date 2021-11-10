Попавший под колеса поезда на станции Сортировочная скончался. Находившийся рядом с ним попал в больницу

Один из двух пешеходов, попавших под колеса электропоезда на станции Сортировочная в Петербурге, скончался. Другого пострадавшего госпитализировали.



«Электропоезд, который двигался в депо, травмировал двух людей, которые шли между путями. Одного задел поезд, а второго задел первый человек. Одного госпитализировали, второй погиб, к сожалению», — сообщили в пресс-службе транспортной полиции 10 ноября.

На данный момент по факту происшествия проводят проверку.

«Фонтанка» писала, что около железнодорожной станции Сортировочная на пересечении путей с Южным шоссе «Ласточка» сбила двух пешеходов. Очевидец сообщал, что из-за удара обоих отбросило в сторону. В ОЖД отметили, что граждане нарушили правила перехода ж/д путей.