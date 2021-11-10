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Умер художник Дмитрий Куликов, который работал над фильмом «Тайна третьей планеты»

Печать

На 76-м году жизни умер художник-аниматор Дмитрий Куликов. Мультипликатор работал над фильмами «Икар и мудрецы», «Тайна третьей планеты», «Лиса Патрикеевна» и «Про Сидорова Вову».

«Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход. Бескорыстная преданность делу», — гласит запись, опубликованная 10 ноября на сайте Союза кинематографистов РФ.

Дмитрий Куликов работал на студии «Союзмультфильм» с 1974 года, а также сотрудничал со студиями «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика» и «Шар».

Союз кинематографистов выразил соболезнования родным и близким Куликова.

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