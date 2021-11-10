Для уборки петербургских улиц все еще не хватает 170 работников ручного труда

В специализированных дорожных предприятиях Санкт-Петербурга, которые занимаются содержанием дорог, закрыты лишь 76% вакансий в части ручной уборки. Почти за месяц ничего не изменилось.



О цифрах 10 ноября рассказал замглавы комитета по благоустройству Егор Пащенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, нормативное количество сотрудников — 687, на данный момент работают 527.



Можно отметить, что доля занятых рабочих мест не изменилась с 18 ноября, когда комитет отчитывался об экстренном наборе людей. При этом штат водителей был укомплектован на 91%, механизаторов — на 82%.

