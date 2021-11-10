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Для уборки петербургских улиц все еще не хватает 170 работников ручного труда

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В специализированных дорожных предприятиях Санкт-Петербурга, которые занимаются содержанием дорог, закрыты лишь 76% вакансий в части ручной уборки. Почти за месяц ничего не изменилось.

О цифрах 10 ноября рассказал замглавы комитета по благоустройству Егор Пащенко в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По его словам, нормативное количество сотрудников — 687, на данный момент работают 527.

Можно отметить, что доля занятых рабочих мест не изменилась с 18 ноября, когда комитет отчитывался об экстренном наборе людей. При этом штат водителей был укомплектован на 91%, механизаторов — на 82%.

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Комментарии (12)

Денеб
Подыми оклад - тогда хватит.... Им бы рабов, согласных за копейку работать....
260928241
Может машинки купить без накруток?
ДуремарСПб.
Зато чиновников два полных комплекта,хоть сейчас половину по лагерям никто и не заметит,качество услуг не упадет,ниже некуда.
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