На «Газпром Арене» перед матчем Россия — Кипр можно будет сыграть в футбол с Аршавиным

Российский футбольный союз 10 ноября на своем официальном сайте опубликовал программу матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 Россия — Кипр, который пройдет в четверг в Петербурге на «Газпром Арене».
Доступ зрителей на арену будет открыт за два часа до стартового свистка, в 18:00. Ожидается, что крыша стадиона будет закрыта, а температура внутри чаши составит +17 градусов.
В семейном секторе Газпромбанка болельщиков будут ждать легенды сборной России: Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин и Руслан Пименов. С ними можно будет сыграть в футбол, сделать совместное фото или взять автограф. У всех желающих также будет возможность нанести аквагрим в поддержку сборной.
Кроме того, в интерактивной зоне «МИР» можно будет встретиться с легендарными футболистами прошлого — Дмитрием Сычёвым, Егором Титовым и Дмитрием Аленичевым.
В чаше стадиона запланировано световое шоу, а также три прямых включения из интерактивной студии, где футбольный комментатор Виктор Гусев обсудит ход матча со звездными гостями — Михаилом Шацем, Ефимом Петруниным и Андреем Аршавиным.
Напомним, что сборной России осталось провести в квалификации ЧМ-2022 два матча: с Кипром (11 ноября, Санкт-Петербург, 20:00) и Хорватией (14 ноября, Сплит, 17:00). Сейчас команда Карпина занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Хорватия, идущая второй, отстает на два балла.