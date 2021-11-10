На «Газпром Арене» перед матчем Россия — Кипр можно будет сыграть в футбол с Аршавиным

Российский футбольный союз 10 ноября на своем официальном сайте опубликовал программу матча отборочного этапа чемпионата мира-2022 Россия — Кипр, который пройдет в четверг в Петербурге на «Газпром Арене».



Доступ зрителей на арену будет открыт за два часа до стартового свистка, в 18:00. Ожидается, что крыша стадиона будет закрыта, а температура внутри чаши составит +17 градусов.



В семейном секторе Газпромбанка болельщиков будут ждать легенды сборной России: Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Алексей Игонин и Руслан Пименов. С ними можно будет сыграть в футбол, сделать совместное фото или взять автограф. У всех желающих также будет возможность нанести аквагрим в поддержку сборной.

