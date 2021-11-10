Тренер по карате, отсидевший за заказное убийство, получил новый срок за сексуальные домогательства к детям

Бабушкинский суд Москвы приговорил тренера по карате Вадима Крестовского к 14 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетними воспитанницами. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил агентству, что Крестовский работал в двух фитнес-клубах и преподавал карате детям. Уголовное дело было возбуждено после обращения в СК родителей воспитанниц.



Причем это не первое дело Крестовского — в 1997 году в Удмуртии его признали виновным в организации заказного убийства. За устранение местного жителя он заплатил 15 млн рублей. Верховный суд Удмуртии приговорил его тогда к 11 годам и трем месяцам колонии строгого режима.

