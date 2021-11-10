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«Находился в страхе и ужасе». Петербуржец отсудил у властей почти полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование

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Жителю Петербурга Адольфу Павловскому компенсируют моральный вред за незаконное уголовное преследование. Он требовал с Управления федерального казначейства по Ленобласти, Минфина и МВД 2,4 млн рублей, но получит намного меньше.

Как сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба судов города, 3 декабря 2019 года Павловского арестовали по делу о наркотиках. Он пробыл в СИЗО до августа 2020-го, когда уголовное преследование прекратили «в связи с отсутствием состава преступления».

Мужчина в иске заявил, что «находился в ужасе и страхе от того, что его могут лишить свободы сроком на 15 лет за преступление, которое он не совершал». Также он был лишен поддержки семьи, вырван из привычного круга общения, ограничен в конституционных правах, нес лишения и неудобства, подвергался риску заболеть коронавирусом, не мог работать и ухаживать за больной матерью.

Упомянул он и о том, что факт задержания и ареста был освещен в СМИ, что «усугубило нравственные страдания истца и повлекло причинение дополнительного морального вреда».

Павловский оценил свои злоключения в 2,4 млн рублей, но суд решил иначе и взыскал в его пользу всего 490 тысяч.

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Комментарии (7)

lamer
Таки состава, а не события. В этом есть большая разница. Моли при задержании не поставить подпись или еще как накосячили в документах, а теперь наркоторговец на свободе и с баблом. Конечно же он - герой, так как нагнул систему. В вашей же ПРБ будет легалайз.
***_555
Хороший подарок к празднику.
Редиска Здесь
За 9 месяцев в СИЗО получил 490 тыс, это 54 тыс в месяц. Выше средней зарплаты по стране. А он хотел 267 тыс в месяц получать?
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