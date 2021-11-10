«Находился в страхе и ужасе». Петербуржец отсудил у властей почти полмиллиона рублей за незаконное уголовное преследование

Жителю Петербурга Адольфу Павловскому компенсируют моральный вред за незаконное уголовное преследование. Он требовал с Управления федерального казначейства по Ленобласти, Минфина и МВД 2,4 млн рублей, но получит намного меньше.



Как сообщает 10 ноября объединенная пресс-служба судов города, 3 декабря 2019 года Павловского арестовали по делу о наркотиках. Он пробыл в СИЗО до августа 2020-го, когда уголовное преследование прекратили «в связи с отсутствием состава преступления».



Мужчина в иске заявил, что «находился в ужасе и страхе от того, что его могут лишить свободы сроком на 15 лет за преступление, которое он не совершал». Также он был лишен поддержки семьи, вырван из привычного круга общения, ограничен в конституционных правах, нес лишения и неудобства, подвергался риску заболеть коронавирусом, не мог работать и ухаживать за больной матерью.

