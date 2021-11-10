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Курильщицу приговорили к исправительным работам за пожар в коммуналке в Петербурге. Непотушенная сигарета обошлась в 3,7 млн рублей ущерба

Петербурженку приговорили к исправительным работам за пожар в коммуналке

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Петербурженку признали виновной в уничтожении и повреждении имущества соседей из-за неосторожного обращения с огнем. Она не затушила сигарету, и в коммунальной квартире вспыхнул пожар, сообщает 10 ноября пресс-служба городской прокуратуры.

Происшествие случилось ночью 3 марта. Девятерым жильцам дома 22 по улице Куйбышева был причинен ущерб на общую сумму более 3,7 миллионов рублей. Часть имущества сгорела, а еще во время тушения пожара в комнатах вскрывали напольное покрытие. У «нижних» соседей женщины на стенах и потолке остались многочисленные протечки.

Виновницу возгорания приговорили к одному году и двум месяцам исправительных работ — с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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Комментарии (1)

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Эти курильщики, иногда бывают опасны, как запойные. А если и то и другое вместе, то пожар обеспечен
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