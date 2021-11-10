Курильщицу приговорили к исправительным работам за пожар в коммуналке в Петербурге. Непотушенная сигарета обошлась в 3,7 млн рублей ущерба

Петербурженку признали виновной в уничтожении и повреждении имущества соседей из-за неосторожного обращения с огнем. Она не затушила сигарету, и в коммунальной квартире вспыхнул пожар, сообщает 10 ноября пресс-служба городской прокуратуры.



Происшествие случилось ночью 3 марта. Девятерым жильцам дома 22 по улице Куйбышева был причинен ущерб на общую сумму более 3,7 миллионов рублей. Часть имущества сгорела, а еще во время тушения пожара в комнатах вскрывали напольное покрытие. У «нижних» соседей женщины на стенах и потолке остались многочисленные протечки.

