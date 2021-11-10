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Голосовой помощник выяснит, нравится ли школьникам учиться онлайн

У образовательной платформы Учи.ру появилось ИТ-решение - оно поможет узнать, что думают дети и их родители об обучении в интернете. Цифровой помощник на платформе VoiceBox, разработанный компанией МТТ, способен совершать около 8000 звонков ежедневно. Он опрашивает пользователей, чтобы на основе обратной связи можно было улучшить работу платформы.

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Freepik.com
Freepik.com
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Сегодня на Учи.ру более 8 млн ребят осваивают школьные предметы в интерактивной форме, обучаются программированию, развивают навыки, готовятся к всероссийским проверочным работам (ВПР) и основным государственным экзаменам (ОГЭ), участвуют в российских и международных олимпиадах.

«Раньше сбор обратной связи занимал почти 50% рабочего времени сотрудников контакт-центра и производительность была достаточно низкой — максимум 600 звонков в день. Сейчас эту функцию полностью взял на себя голосовой помощник, который совершает более 8000 звонков в день. Операторы же обрабатывают индивидуальные вопросы, а также общаются с клиентами, которые заинтересованы в новых программах обучения», — говорит Святослав Федоров, продакт-менеджер контакт-центра компании Учи.ру.

Голосовой помощник был создан на базе платформы VoiceBoх от МТТ, интерфейс которой настолько прост, что работать в нем может человек без навыков программирования. Набор готовых функциональных блоков включает входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическую обработку, переадресацию, интеграцию с внешней базой. Платформа позволяет использовать для озвучивания сообщений голоса не только профессиональных дикторов, но и сотрудников компании, с которыми привыкли общаться клиенты.

«VoiceBox — это инновационный и одновременно простой, интуитивно понятный сервис, позволяющий собрать уникального робота, способного решить вполне конкретные задачи клиента без привлечения сторонних специалистов. Благодаря тому, что сервис можно интегрировать с подавляющим большинством существующих на рынке CRM, он интересен и доступен любому бизнесу, ведь фактически после внедрения он берет всю рутинную работу компании на себя», — рассказывает Андрей Зименков, коммерческий директор бизнес-рынка МТС.

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса Межрегиональный Транзит Телеком (МТТ) — дочерняя компания телеком-оператора МТС. Сегодня с МТТ сотрудничают тысячи корпоративных и миллионы частных клиентов. В его портфель входят услуги по облачным коммуникациям, ИСС, предоставление номеров формата 8-800, мобильная связь (MVNO), платформа развития виртуальных операторов связи (MVNE) и многое другое.

Цифровой помощник Учи.ру собирает информацию о качестве услуг и автоматически формирует отчеты по итогам опросов, чтобы руководство портала могло детально изучить статистику, прослушать или прочитать отзывы. Кроме того, робот может предложить пользователям консультацию технического специалиста, сообщить о новых программах и акциях, соединить с оператором для детального обсуждения и оформления заявки на подключение новой услуги.

«Разработать голосового помощника для Учи.ру — интересная и нетривиальная задача. Мы протестировали несколько форматов и смогли найти оптимальный вариант, который не занимает много времени у клиентов и помогает руководству Учи.ру получить достаточно данных для принятия решений по развитию платформы. Надеемся, что благодаря результатам работы голосового помощника процесс изучения школьных предметов станет еще интереснее и комфортнее», — отметил Рамиль Биккужин, коммерческий директор МТТ.

Центр ДПО Учи.ру, лицензия от 20 сентября 2017 года №038749 на осуществление образовательной деятельности, выданная Департаментом образования города Москвы.

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