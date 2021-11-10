«Пылесосят все, что можно добыть». В Росприроднадзоре обвинили китайцев в вывозе краснокнижных растений из России

Вывоз краснокнижных растений из России гражданами Китая является одним из острых вопросов природоохраны. Об этом 10 ноября заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Совете Федерации.
«Сейчас давайте четко скажем – «большой китайский брат» у нас просто пылесосит все, что только можно добыть», – цитирует Радионову РИА Новости.
Она отметила, что для жителей ряда регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, – традиционный промысел, однако «нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны».
Радионова также поддержала предложение ввести уголовную ответственность за ущерб краснокнижным растениям.