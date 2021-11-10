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«Пылесосят все, что можно добыть». В Росприроднадзоре обвинили китайцев в вывозе краснокнижных растений из России

В Росприроднадзоре заявили о проблеме вывоза краснокнижных растений из России в Китай

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Вывоз краснокнижных растений из России гражданами Китая является одним из острых вопросов природоохраны. Об этом 10 ноября заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Совете Федерации.

«Сейчас давайте четко скажем – «большой китайский брат» у нас просто пылесосит все, что только можно добыть», – цитирует Радионову РИА Новости.

Она отметила, что для жителей ряда регионов добыча растений, в том числе краснокнижных, – традиционный промысел, однако «нельзя ставить под угрозу биоразнообразие страны».

Радионова также поддержала предложение ввести уголовную ответственность за ущерб краснокнижным растениям.

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