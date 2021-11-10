Сборная России по баскетболу начнет в Петербурге подготовку к матчам квалификации Кубка мира-2023

Стал известен план подготовки сборной России по баскетболу к матчам квалификации Кубка мира-2023 с Италией и Исландией. Как стало известно «Фонтанке» 10 ноября, национальная команда прибудет в Петербург, где пройдут обе игры, 18 ноября.



До 24 ноября сборная будет тренироваться в Академии баскетбола «Зенит» на Крестовском острове. 24-го числа команда переедет, и баскетболисты продолжат заниматься уже «Юбилейном».



Ожидается, что на игры приедут президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, консул Италии, бывший министр обороны Сергей Иванов, а также губернатор Петербурга Александр Беглов.

