У кандидата медицинских наук, умершей от ковида в Омске, оказался поддельный сертификат о вакцинации

Доцент Омского государственного университета, кандидат медицинских наук Ольга Широкова, умершая от COVID-19, предоставила ранее фальшивый документ о вакцинации. Об этом 10 ноября заявил проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике «Услышано ОмГМУ» во «ВКонтакте».



«По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое в том числе включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа», — написал Николаев.

