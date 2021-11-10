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У кандидата медицинских наук, умершей от ковида в Омске, оказался поддельный сертификат о вакцинации

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Доцент Омского государственного университета, кандидат медицинских наук Ольга Широкова, умершая от COVID-19, предоставила ранее фальшивый документ о вакцинации. Об этом 10 ноября заявил проректор ОмГМУ Николай Николаев, отвечая на вопрос студентов в паблике «Услышано ОмГМУ» во «ВКонтакте».

«По каждому случаю смерти от COVID-19 мы проводим внутреннее расследование, которое в том числе включает проверку подлинности вакцинации (при ее наличии). Ранее работник, о котором вы говорите, представил нам документы о вакцинации, что позволило отнести его к вакцинированным. При проверке после его смерти, подлинность этих документов не была подтверждена. Разумеется фото этого работника было удалено и из коллажа», — написал Николаев.

Ранее фото Широковой было размещено на коллаже преподавателей вуза «Мы привились! А ты?!» Она вела профильные дисциплины по гинекологии, в том числе курсы по осложнениям во время беременности из-за COVID-19.

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Комментарии (8)

blackcatwhitecat
Каким образом выяснили, что поддельный
VKuser189750944
Умер человек . Заслуженный врач. Можно же обойтись без этой грязи !!!
Чтобвыбылиздоровы
КМН покупает поддельный сертификат? Вранье чистой воды. Как следствие, видим, что прививка от смерти не спасет. Выводы личные, на полную истину не претендующие.
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