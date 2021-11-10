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21-летний хоккеист из Магнитогорска умер в результате травмы позвоночника

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Бывший нападающий клуба Национальной молодежной хоккейной лиги «Липецк» Андрей Болтов умер в 21 год. Как сообщили в пресс-службе команды, это произошло в результате полученной травмы позвоночника.

«На протяжении нескольких месяцев Андрей стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил ее», — говорится в официальном сообщении клубной пресс-службы. При этом не уточняется, в результате чего хоккеист получил травму.

Андрей Болтов родится в Магнитогорске, выпускник местного клуба «Металлург». Выступал за детские и юношеские составы клуба.

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