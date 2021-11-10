Baza: Краснодарский полицейский склонил нарушительницу ПДД к сексу, а потом получил взятку от ее мужа

В Краснодарском крае полицейский заставил девушку, нарушившую ПДД, заняться с ним сексом. Сразу после этого он получил взятку от ее мужа, сообщает 10 ноября телеграм-канал Baza.



Девушку остановили в станице Новоджерелиевской за несерьезное нарушение: она развернулась в неположенном месте. На самом деле это грозило ей штрафом в полторы тысячи рублей, но инспектор начал пугать гражданку лишением прав и якобы склонил ее к соитию.



Внезапно появился коллега полицейского, и тогда в ход пошел план «Б»: когда на место приехал муж нарушительницы, инспекторы получили от него взятку в 15 тысяч рублей.

