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Baza: Краснодарский полицейский склонил нарушительницу ПДД к сексу, а потом получил взятку от ее мужа

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В Краснодарском крае полицейский заставил девушку, нарушившую ПДД, заняться с ним сексом. Сразу после этого он получил взятку от ее мужа, сообщает 10 ноября телеграм-канал Baza.

Девушку остановили в станице Новоджерелиевской за несерьезное нарушение: она развернулась в неположенном месте. На самом деле это грозило ей штрафом в полторы тысячи рублей, но инспектор начал пугать гражданку лишением прав и якобы склонил ее к соитию.

Внезапно появился коллега полицейского, и тогда в ход пошел план «Б»: когда на место приехал муж нарушительницы, инспекторы получили от него взятку в 15 тысяч рублей.

О методах работы стражей порядка узнали в руководстве — как пишет Baza, обоих уволили, а еще возбудили уголовные дела. Обоим грозят статьи о злоупотреблении полномочиями, а зачинщику еще и о понуждении к действиям сексуального характера.

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Комментарии (22)

Игoрь
Я слышал про три стадии падения в низкую социальную ответственность: когда отдаются за деньги, следующая - когда даром и на дне - когда платят сами, но чтоб платил муж - это что-то ниже дна.
NAFTALIN 2000-2036
как-то 1500 за поворот не туда заплатил. оказывается, с огнем играл, прошел по самому краю...
AP-SPb
Ну хоть одна позитивная новость :) поржал от души, особенно над комментами :) всем спасибо! :)))
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