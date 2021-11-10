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Нижегородская автомобилистка специально наехала на мужчину, избитого ее знакомыми. Он погиб на месте

В Нижегородской области женщина насмерть сбила мужчину

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В Павловском районе Нижегородской области пьяная автомобилистка специально наехала на мужчину, лежавшего на проезжей части. Он скончался на месте, сообщает 10 ноября пресс-служба Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, мужчина оказался на дороге после избиения знакомыми женщины. Организована проверка, действиям гражданки дадут юридическую оценку по статье об убийстве.

Как пишет «АиФ — Нижний Новгород», у 38-летней жительницы также не было прав. Издание сообщает, что жертве было 29 лет.

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Комментарии (1)

lamer
Вот теперь у этой эрэспэхи точно не будет женского счастья.
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