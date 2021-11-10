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В центре Петербурга четвёртый час нет электричества. В ближайшее время его не вернут

В домах в центре Петербурга планово отключили электричество

Многоквартирные дома и коммерческие помещения в одном из кварталов Центрального района Петербурга остались без электричества 10 ноября. Энергетики говорят, что всё по плану, но готовы оказались не все.

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О неполадках с электричеством «Фонтанке» сообщил читатель Михаил. По его словам, свет на 7-й Советской пропал около полудня, его возвращения пока не дождались. «Без света оказались магазины, жилые дома и консульство Турции. Магазины, у кого есть, подтащили генераторы. Люди бегают вокруг консульства», — рассказал он.

В администрации района уточнили, что в среду проходят плановые работы на электрических сетях, возможны отключения. Список адресов есть на сайте компании «Россети Ленэнерго». В нём 19 домов в квартале 6-я Советская — Суворовский проспект — 7-я Советская — Дегтярная улица — Красноборский переулок. Работы проводятся с 11 до 20 часов.

В «Ленэнерго» сообщают, что ЖКС и администрация были предупреждены заблаговременно.

«По указанному вами адресу проводятся плановые работы по реконструкции оборудования подстанции № 322. Работы направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей, — рассказали в компании. — Временные неудобства потребителей будут компенсированы повышением надежности их электроснабжения».

В пресс-службе добавили, что восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов.

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Комментарии (5)

Fruit Bat
А у нас отопления нет, я решила не раздеваться, зайдя домой с улицы.
efela
Плановое отключение электричества - это как?
zlopopik
Читатель Михаил волнуется, что остался без любимого видеопросмотра? Или за турков переживает?
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