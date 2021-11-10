В центре Петербурга четвёртый час нет электричества. В ближайшее время его не вернут

О неполадках с электричеством «Фонтанке» сообщил читатель Михаил. По его словам, свет на 7-й Советской пропал около полудня, его возвращения пока не дождались. «Без света оказались магазины, жилые дома и консульство Турции. Магазины, у кого есть, подтащили генераторы. Люди бегают вокруг консульства», — рассказал он.
В администрации района уточнили, что в среду проходят плановые работы на электрических сетях, возможны отключения. Список адресов есть на сайте компании «Россети Ленэнерго». В нём 19 домов в квартале 6-я Советская — Суворовский проспект — 7-я Советская — Дегтярная улица — Красноборский переулок. Работы проводятся с 11 до 20 часов.
В «Ленэнерго» сообщают, что ЖКС и администрация были предупреждены заблаговременно.
«По указанному вами адресу проводятся плановые работы по реконструкции оборудования подстанции № 322. Работы направлены на повышение надежности энергоснабжения потребителей, — рассказали в компании. — Временные неудобства потребителей будут компенсированы повышением надежности их электроснабжения».
В пресс-службе добавили, что восстановить электроснабжение планируют в течение двух часов.