Лучшие танцоры в Петербурге и Туве, лучшие фокусники – в Саранске. Подведены итоги инклюзивного фестиваля «Территория жеста»

Фестиваль «Территория жеста» — уникальное событие театральной жизни, дающее возможность талантливым актёрам с ограничениями здоровья по слуху продемонстрировать зрителям свое мастерство и раскрывающее необычайную выразительность русского жестового языка.

В Москве подвели итоги IV Международного фестиваля театрального искусства «Территория жеста». Среди победителей – танцевальный коллектив «Петербургская ЛекSема» и петербуржец Николай Андрюхин, ставший лучшим в номинации «Стендап», сообщает портал «Открытые НКО» .

В этом году на фестиваль, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, прибыли более 170 участников из разных городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Это артисты, режиссёры, руководители творческих коллективов.

В течение семи дней фестиваля на суд жюри были представлены драматические спектакли, хореографические номера, выступления мастеров жестового рассказа, мимов, клоунов, иллюзионистов.

Призером в номинации «Клоунада» стал коллектив из Усть-Каменогорска (Казахстан). В номинации «Пантомима» победу одержал театр пантомимы глухонемых «Овасис» (Ереван, Армения). Представитель творческого коллектива «Шумбрат» из Саранска Нурлан Тажигулов стал лучшим в номинации «Сценическая магия». Приз в номинации «Визуальная миниатюра» был присужден Вячеславу Болванову из Читы.

В номинации «Жестовый рассказ» победу одержала актриса воронежского творческого коллектива «Крылья» Наталья Обрезкова, а в номинации «Стендап» — петербуржец Николай Андрюхин. Лучшими в номинации «Современный танец» также были признаны представители Северной столицы — коллектив «Петербургская ЛекSема», а в номинации «Народный танец» приз был вручен коллективу самодеятельных артистов из Тувинского регионального отделения ВОГ.