Петербургская осень: в ноябре город будет жить от циклона к циклону

Как рассказал «Фонтанке» 10 ноября главный синоптик города Александр Колесов, в ближайшие дни в Петербурге сохранится относительно теплая погода, но такой аномальной теплоты, как в начале месяца, уже не будет. Потом по ночам будет больше минусовая температура, а днем слабый плюс.



Погода в ноябре ожидается неустойчивая. Температура воздуха будет колебаться от циклона к циклону: при выходе из него повышаться до 5–7 градусов, при входе снижаться. Дожди и дождь со снегом дополнят картину петербургской осени. Устойчивого снежного покрова в городе пока не прогнозируют, так что зима еще не близко.