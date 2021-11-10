Петербургская осень: в ноябре город будет жить от циклона к циклону

Как рассказал «Фонтанке» 10 ноября главный синоптик города Александр Колесов, в ближайшие дни в Петербурге сохранится относительно теплая погода, но такой аномальной теплоты, как в начале месяца, уже не будет. Потом по ночам будет больше минусовая температура, а днем слабый плюс.
Погода в ноябре ожидается неустойчивая. Температура воздуха будет колебаться от циклона к циклону: при выходе из него повышаться до 5–7 градусов, при входе снижаться. Дожди и дождь со снегом дополнят картину петербургской осени. Устойчивого снежного покрова в городе пока не прогнозируют, так что зима еще не близко.
«Сегодня условия погоды будет определять тёплый сектор циклона, названного нашими немецкими коллегами «Стефан». Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди и повысит температуру. Температура воздуха +5…+7°, по области +3…+8°. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы», — пишет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.