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В Минздраве объяснили заявление Мурашко об ответственности врачей-«антиваксеров»

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Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что сообщения о том, что Михаил Мурашко якобы захотел ввести уголовную ответственность для медиков-антипрививочников, не соответствует действительности.

«Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр [Михаил Мурашко] подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан», — цитирует Кузнецова 10 ноября «Интерфакс».

По его словам, на предложение депутатов внести изменения в законодательство министр ответил, что это не потребуется. Михаил Мурашко заверил, что «соответствующие положения и меры ответственности» уже предусмотрены.

Ранее министр здравоохранения допустил, что врачей-«антиваксеров» могут привлечь к уголовной ответственности.

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Комментарии (3)

А13579
Тогда и для врачей-«ваксеров» должна быть ответственность.
angel of death
не надо оправдывать неадеквата - оно свою сущность нам показало, таким нет оправдания
Владислав М
Ляпнули глупость, теперь оправдываются. Позорище!
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