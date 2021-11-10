Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что сообщения о том, что Михаил Мурашко якобы захотел ввести уголовную ответственность для медиков-антипрививочников, не соответствует действительности.
«Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр [Михаил Мурашко] подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан», — цитирует Кузнецова 10 ноября «Интерфакс».
По его словам, на предложение депутатов внести изменения в законодательство министр ответил, что это не потребуется. Михаил Мурашко заверил, что «соответствующие положения и меры ответственности» уже предусмотрены.
Ранее министр здравоохранения допустил, что врачей-«антиваксеров» могут привлечь к уголовной ответственности.
В Минздраве объяснили заявление Мурашко об ответственности врачей-«антиваксеров»
Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что сообщения о том, что Михаил Мурашко якобы захотел ввести уголовную ответственность для медиков-антипрививочников, не соответствует действительности.