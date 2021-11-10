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СКА расстанется с Линденом Веем. Всё ради двукратного обладателя Кубка Гагарина

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Хоккейный клуб СКА расстанется с канадским форвардом Линденом Веем, чтобы освободить место под потолком зарплат и подписать финского нападающего Лео Комарова. Об этом 10 ноября сообщает Championat.com.

В текущем сезоне на счету 30-летнего канадца 11 (5+6) очков в 21-м матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-3». Ожидается, что он перейдёт в казахстанской «Барыс», за который уже играл в сезоне 2017/18.

У 34-летнего Лео Комарова сейчас действующий контракт с американским клубом «Нью-Йорк Айлендерс», но в текущем сезоне от сыграл всего в одном матче. Комаров дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо» в 2012 и 2013 годах.

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