СКА расстанется с Линденом Веем. Всё ради двукратного обладателя Кубка Гагарина

Хоккейный клуб СКА расстанется с канадским форвардом Линденом Веем, чтобы освободить место под потолком зарплат и подписать финского нападающего Лео Комарова. Об этом 10 ноября сообщает Championat.com.



В текущем сезоне на счету 30-летнего канадца 11 (5+6) очков в 21-м матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-3». Ожидается, что он перейдёт в казахстанской «Барыс», за который уже играл в сезоне 2017/18.



У 34-летнего Лео Комарова сейчас действующий контракт с американским клубом «Нью-Йорк Айлендерс», но в текущем сезоне от сыграл всего в одном матче. Комаров дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо» в 2012 и 2013 годах.

